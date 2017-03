Nhiều khoáng sản nhưng dân vẫn nghèo

Trách nhiệm cá nhân không rõ ràng Thiếu tướng Lê Văn Cương đánh giá sở dĩ công tác quản lý tài nguyên khoáng sản yếu kém như hiện nay là do pháp luật có vấn đề, giám sát thực thi có vấn đề và lỗ hổng trong việc xác định trách nhiệm cá nhân. “Một trong những lỗ hổng hệ thống là trách nhiệm cá nhân không rõ ràng. Tôi rất sợ cụm từ “các cấp, các ngành” trong các văn bản pháp luật hiện nay. Mỗi bộ, ngành phải do một người chịu trách nhiệm chứ không thể cái gì cũng các cấp, các ngành hay cái gọi là chính phủ chung chung được! Còn việc giám sát thực thi không lẽ bao nhiêu văn bản luật, nghị định lại bó tay không chế tài được doanh nghiệp vi phạm” - ông Cương nhấn mạnh. Theo ông Thanh, dù Luật Khoáng sản 2010 đưa ra các quy định chặt chẽ trong việc thẩm định, cấp phép hoạt động khoáng sản nhưng đến nay các văn bản hướng dẫn thực hiện vẫn chưa hoàn thiện, nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản cũng chưa có. _________________________________________ Một nghiên cứu của Oxfam năm 2001 chỉ ra rằng: Mức sống của người dân nói chung tại những quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ và khai thác khoáng sản thấp hơn rất nhiều so với thu nhập bình quân đầu người đáng ra họ phải có. Những quốc gia phụ thuộc vào khai thác khoáng sản và dầu mỏ càng dễ bị tổn thương trước những cú sốc kinh tế và xung đột xã hội. Ông ANDY BAKER, Trưởng đại diện Oxfam tại Việt Nam