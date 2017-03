Nhiều người Mỹ tin MH370 bị người hành tinh khác bắt cóc

Trang Reason.com đã tiến hành một cuộc điều tra nhằm xem xét những suy đoán của người Mỹ về vụ mất tích bí ẩn của chiếc máy bay.

Trước đó, nhiều giả thuyết từ kỳ lạ đến "ngớ ngẩn" đã được đưa ra, như chiếc máy bay đã bay về hướng đông bắc và được nhìn thấy từ một miệng giếng dầu, hoặc chiếc máy bay đã bay tới Kazakhstan, hoặc nó đã đâm xuống biển.

5% lại cho vụ mất tích này là do một thế lực siêu nhiên hoặc người ngoài hành tinh gây ra. (Nguồn: AP)

Kết quả điều tra cho thấy người Mỹ cũng có những giả thuyết rất thú vị về sự mất tích của chiếc máy bay.

- 35% số người được hỏi cho là nó đã rơi vì trục trặc kỹ thuật.

- 22% cho rằng nó bị rơi do phi công cố ý tự sát.

- 12% cho rằng chiếc máy bay bị khủng bố tấn công.

- 9% cho rằng nó đã hạ cánh an toàn ở một nơi nào đó và đang trốn tránh sự tìm kiếm.

- 5% lại cho vụ mất tích này là do một thế lực siêu nhiên hoặc người ngoài hành tinh gây ra.

- 3% cho rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ bởi một lực lượng chính phủ nước ngoài.

- 4% cho là có các nguyên nhân khác, trong khi 9% không có ý tưởng gì.

Giả thuyết đầu tiên là hợp lý nhất tính đến thời điểm này, và nó được ủng hộ bởi 1/3 người Mỹ ,nhưng vẫn chưa ai giải thích được vấn đề trục trặc kỹ thuật là gì và tại sao chúng gây mất liên lạc.



Giả thuyết phi công tự sát hoặc khủng bố tấn công cũng được nhiều người ủng hộ, nhưng lại chẳng có bằng chứng nào chứng minh được những chuyện này đã xảy ra, cũng như không có tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm.



Vậy là 14% dân số Mỹ, tương đương 44 triệu người tin vào 1 trong 3 giả thuyết sau:



1. Chiếc máy bay đã bị đánh cắp và giấu ở một nơi nào đó để đem bán hoặc phục vụ mục đích khủng bố. Những người trên máy bay đã chết hoặc bị giữ làm con tin, mặc dù trường hợp giữ lại con tin vẫn chưa thấy một thông báo đòi tiền chuộc nào. 9% dân số Mỹ tin giả thuyết này.



2. 3% người Mỹ cho là chiếc máy bay đã bị bắn hạ, nhưng bởi ai? Không có câu trả lời.



3. Cứ 20 người Mỹ thì có 1 người tin rằng người ngoài hành tinh hoặc một thế lực siêu nhiên nào đó đã làm chiếc máy bay biến mất.



Rõ ràng, những điều được mô tả trong các bộ phim viễn tưởng không dựa trên những sự kiện có thật. Nhưng việc mọi người đưa ra giả thuyết về một chiếc đĩa bay ngoài hành tinh hoặc một bóng ma đã xuất hiện và làm chiếc máy bay MH370 biến mất khỏi bầu trời đang xảy ra.



Và nhiều khả năng những người đưa ra giả thuyết này cũng chính là những người đã trả lời điều tra của Reason.com rằng vụ mất tích bí ẩn này lại khiến họ muốn đi máy bay hơn, vì, ai mà biết được, khi nào bạn mới có cơ hội để gặp người ngoài hành tinh?

Theo Vietnam+