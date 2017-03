Nhiều người vứt xe, 'phi thân' xuống cầu để né 'xe điên'

4 chiếc xe máy của người đi đường bỏ lại bị cuốn vào gầm chiếc xe rác

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe chở rác của Công ty TNHH MTV Công Ích quận 8 BKS 51E-010.03 lưu thông trên cầu Chánh Hưng hướng từ Bình Chánh về quận 5. Khi vừa đổ dốc cầu, chiếc xe tông nát hàng rào dải phân cách giữa đường và lao sang đường ngược lại chạy tự do. Lúc này, hàng chục người đi xe máy hướng từ cầu Nguyễn Tri Phương hốt hoảng vứt xe bỏ chạy.

Nhiều người “phi thân” từ trên cầu xuống đất cao khoảng 2m để né xe “điên”. Khi chiếc xe chở rác chạy tới, 4 xe máy do người đi đường bỏ chạy bị cuốn vào gầm xe và cán nát. Chiếc xe tải BKS 51C-373.31 do tài xế Vương Hồng Phước (46 tuổi, ngụ quận 8) cũng từ dưới dốc cầu lên bị xe “điên” tông bên hông gây hư hỏng nặng. May mắn vụ tai nạn không có ai thương vong.

Chiếc xe tải đi từ dưới dốc cầu lên cũng bị chiếc xe rác tông hỏng nặng

Tại hiện trường, 4 xe máy nằm dưới gầm xe chở rác, bị cán nát. Một đoạn dải phân cách hơn 10m bị xe chở rác ủi văng. Bánh chiếc xe chở rác leo lên phần bê tông của con lươn cầu Chánh Hưng.

Ngay sau tai nạn, công an có mặt phong tỏa cầu Chánh Hưng để giải quyết. Cầu Nguyễn Tri Phương hướng từ quận 5 sang quận 8 cũng bị phong tỏa khiến giao thông qua đây găp nhiều khó khăn./.