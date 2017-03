Nhiều nhà dân ở TP Hạ Long bị rạn nứt nghiêm trọng

Ông Đào Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, cho biết UBND phường đã lập đoàn kiểm tra và xác định có trên 50% ngôi nhà bị nứt là nhà cấp 4, ngoài ra có một số ngôi nhà kiên cố cũng bị nứt cổ trần dài tới hơn 2 m.

Bà Phạm Thị Oanh ở khu 3 (tổ 38) cho rằng nguyên nhân dẫn đến nứt nhà là do những kẻ khai thác than thổ phỉ quanh khu vực nhà bà đã đánh mìn làm cho địa chất thay đổi. Chủ tịch phường Cao Xanh cũng nhận định không loại trừ khả năng 23 ngôi nhà bị nứt là do khai thác than thổ phỉ. “Tuy nhiên, phường không có các thiết bị để đo đạc, tính toán nên đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc khẩn trương để tìm ra nguyên nhân” - ông Thắng nói.

PL