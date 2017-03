Nhiều ô tô biển số xanh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Từ ngày 21-11 đến ngày 6-12-2014, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ-đường sắt (C67, Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh BR-VT tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của xe ô tô biển số xanh và xe ô tô lắp đặt thiết bị ưu tiên trên địa bàn. Theo chân tổ tuần tra, phóng viên Báo BR-VT nhận thấy nhiều trường hợp xe ô tô biển số xanh vi phạm.

Lực lượng CSGT C67 và Công an tỉnh BR-VT kiểm tra và lập biên bản xử phạt tài xế xe ôtô 51A-3780 chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ Chạy quá tốc độ, không tuân thủ luật giao thông Sau những ngày theo chân tổ tuẩn tra, phóng viên nhận thấy khá nhiều tài xế lái xe ô tô biển số xanh chạy quá tốc độ cho phép và không tuân thủ luật giao thông. Cụ thể, lúc 15 giờ 55 phút ngày 25-11, tại quốc lộ 51 (đoạn km63, thuộc phường Long Hương, TP.Bà Rịa), tổ tuần tra do Thiếu tá Trần Quốc Phong, Đội phó Đội tuần tra, Phòng CSGT đường bộ tỉnh làm tổ trưởng đã bắn tốc độ và lập biên bản xử phạt tài xế Lê Văn Trí (lái xe của Kho bạc Nhà nước tỉnh), điều khiển xe ô tô loại 16 chỗ ngồi, biển số 72C-0603 chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ qua máy đo (69/60 km/giờ). Với lỗi vi phạm này, theo Nghị định 171 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Chính phủ thì tài xế Lê Văn Trí sẽ bị phạt tiền 700.000 đồng. 9 giờ ngày 30-11-2014, tại quốc lộ 51 (đoạn km63, thuộc phường Long Hương, TP.Bà Rịa), tổ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông do Thiếu tá Trần Quốc Phong, Đội phó Đội tuần tra, Phòng CSGT đường bộ tỉnh làm tổ trưởng tiếp tục bắn tốc độ và lập biên bản xử phạt tài xế Lê Trọng Nho (lái xe của Trường Cao đẳng Văn hóa TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe ô tô biển số 51A-3780, chạy quá tốc độ quy định 10 km/giờ (65/50 km/giờ). Với lỗi phi phạm này, tài xế Lê Trọng Nho sẽ bị phạt tiền 2,5 triệu đồng. Trường hợp tài xế Nguyễn Hoàng Minh (lái xe của Sở NN&PTNN) điều khiển xe ô tô biển số 72C-0799 thì bị lập biên bản với mức phạt tiền 350.000 đồng do lỗi vi phạm chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước. Lúc 20 giờ ngày 27-11, tại quốc lộ 51 (đoạn km63, thuộc phường Long Hương, TP.Bà Rịa), tổ tuần tra kể trên đã bắn tốc độ xe ô tô biển số 88M-00022 do tài xế Đỗ Chí Linh (lái xe củaTrường Đại học Dầu khí Việt Nam) điều khiển, chạy quá tốc độ quy định đến 13 km/giờ (qua máy đo ghi nhận tài xế đã chạy 63 km/giờ, trong khi tốc độ cho phép chỉ 50 km/giờ). Khi có hiệu lệnh dừng xe của CSGT, tài xế này còn không chấp hành và cố ý bỏ chạy. Với lỗi vi phạm ngày, tài xế Đỗ Chí Linh bị phạt tiền 3,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 60 ngày. Ỷ thế cơ quan Theo nhận xét của lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông, đa số các “bác tài” lái xe ô tô biển số xanh thường có nhiều “lý lẽ” khi bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, thậm chí có người còn không chấp hành hiệu lệnh. Chẳng hạn như trường hợp tài xế Hà Viết Hùng (trú tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1,TP. Hồ Chí Minh) lái xe ô tô 51A-426.46 tìm đủ mọi cách để “chạy tội” khi bị tổ tuần tra ra hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ do điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định 74/50 km/giờ. Vừa xuống xe, tài xế Hà Viết Hùng vội vàng “trưng ra” các loại giấy tờ gồm: giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy bảo vệ đoàn đại biểu Quốc hội, rồi thản nhiên nói với CSGT “xe anh được phép chạy ưu tiên”. “Nếu xe ưu tiên, đề nghị anh xuất trình giấy tờ, còn giấy tờ mà anh có không phải là giấy tờ sử dụng cho xe ưu tiên”, Thiếu tá Trần Quốc Phong đáp lại. Thấy “không ổn”, tài xế Hà Viết Hùng lấy điện thoại di động gọi cho một cán bộ nào đó. Một lúc sau, tổ tuần tra “hội ý”. Sau đó tài xế Hà Viết Hùng lấy lại giấy tờ xe rồi lên xe ô tô chạy thẳng… Đại úy CSGT Phạm Xuân Lập (C67, Bộ Công an) cho biết, qua phối hợp tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm với nhiều địa phương trong cả nước, nhận thấy lỗi vi phạm phổ biến của các tài xế lái xe mang biển số kiểm soát màu xanh, chữ trắng (biển xanh) của các cơ quan, đơn vị, tổ chức là chạy quá tốc độ quy định, đi sai làn đường. Tuy nhiên, với nhiều trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT rất khó xử lý do tài xế quen biết nhiều, tạo áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ. Một phần do anh em CSGT cả nể bởi đa số các “bác tài” đều là người quen, nên anh em cũng khó xử lý mạnh tay. Vì vậy, nhiều trường hợp tài xế xe biển số xanh được “cho qua” khi bị CSGT phát hiện lỗi vi phạm. Điều này tạo nên tâm lý ỷ lại, coi thường luật lệ giao thông trong một bộ phận không nhỏ tài xế lái xe công vụ.

Theo KHẢ TRÂN (Bà Rịa-Vũng Tàu Online)