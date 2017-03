Nhiều quan chức liên quan thoát tội?

Ngày 22-8, phiên xử vụ án đất đai ở TP Long Xuyên bước sang ngày thứ tư, TAND tỉnh An Giang đã xét hỏi bảy bị cáo liên quan đến khu dân cư (KDC) các cơ quan thuộc TP Long Xuyên. Rất nhiều lãnh đạo TP có liên quan mật thiết đến KDC này nhưng lại không có mặt tại tòa.

Theo kết luận điều tra, bị cáo đầu vụ Võ Duy Cương - phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Long Xuyên khai năm 2004, bà Lâm Minh Lĩnh, ông Mai Hòa Diệp và ông Phan Ngọc Dũng (nguyên chủ nhiệm UBKT, trưởng Ban Tổ chức và trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên) đã bàn bạc thống nhất tìm khu đất để thành lập KDC của ba ban này. Ông Cương được cử làm đại diện chủ đầu tư, thông qua chủ tịch Hội Nông dân phường mua hơn 13 công đất tại phường Mỹ Phước. Quá trình hình thành KDC này cũng tương tự nhiều KDC sai phạm khác trong vụ án.

Nếu không có hậu thuẫn, liệu một mình bị cáo Võ Duy Cương có thể làm nên KDC to oành? Ảnh: VĨNH SƠN

Tại tòa, lúc đầu bị cáo Cương vẫn khai như từng khai với cơ quan điều tra, rằng bà Lĩnh, ông Diệp và ông Dũng chủ trương thành lập KDC rồi phân công cho bị cáo làm đại diện. Tuy nhiên, sau đó bị cáo Cương lại thay đổi lời khai.

Tòa hỏi: “Chị ba Lĩnh không có chủ trương thành lập KDC phải không?”. Bị cáo Cương trả lời: “Dạ, đúng”. Dù lời khai của bị cáo Cương tại tòa bất nhất với lời khai tại cơ quan điều tra nhưng do bà Lĩnh, ông Dũng và ông Diệp đều vắng mặt nên không thể đối chất. Vậy là kết quả xét hỏi vẫn không rõ ai cho chủ trương.

Bị cáo Cương khai sở dĩ có tiền đầu tư làm KDC là do quan chức ở UBKT, Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng một số người khác hùn vốn. Chính bị cáo ký hợp đồng san lấp mặt bằng khu đất nói trên và thực hiện các thủ tục biến động đất đai cho đến khi hình thành KDC với 73 thửa. Trong đó, bà Lĩnh được bốn thửa, Lâm Minh San và Lâm Minh Hồng (đều là em ruột bà Lĩnh) được sáu thửa. Ông Diệp, ông Dũng và Phan Thị Xong (phó Ban Tuyên giáo Thành ủy lúc đó) mỗi người hai thửa, ông Trương Văn Lợi (nguyên phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy) ba thửa. Riêng bị cáo Cương được sáu thửa. Sau khi có giấy đỏ, nhiều người tiếp tục tách thửa bán lại để hưởng lợi.

Một KDC trái phép to oành do các quan chức trong các ban Đảng hùn tiền làm nên rồi chia chác, hưởng lợi. Thế nhưng chủ trương từ đâu, ai hậu thuẫn đằng sau, vì sao không bị cơ quan chức năng “tuýt còi”… thì vẫn chưa có lời đáp. Và các quan chức này hiện vẫn… bình an vô sự.

