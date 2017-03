Nhiều sai phạm ở BV Đa khoa trung tâm An Giang

Theo một nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Phạm Thanh Loan - thủ kho y cụ (BV Đa khoa trung tâm An Giang) về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. THIÊN SƠN