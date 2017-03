Nhiều sai phạm về an toàn lao động tại tòa nhà Keangnam

(PL)- Ngày 25-2, Công an huyện Từ Liêm cho biết đã xác định nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn tại công trình Keangnam thời gian qua, chủ yếu là do chủ đầu tư quá chú trọng tiến độ xây dựng, thiếu đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ).

Theo cơ quan công an, công trình này không bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác ATLĐ, người lao động không được trang bị đồng bộ thiết bị bảo hộ lao động, các nhà thầu thường phó mặc cho một nhóm nhân công tự tổ chức thi công theo khối lượng công việc, các khu vực nguy hiểm không được đặt biển cảnh báo, rào chắn… Đây là lỗi chủ quan của chủ đầu tư và các nhà thầu, đồng thời người lao động cũng có một phần lỗi do không chấp hành quy định về ATLĐ. THANH TÚ