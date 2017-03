Nhiều sai sót tại dự án cầu vượt Gò Dưa

Bắt đầu giải quyết khiếu nại



UBND TP.HCM vừa ủy quyền cho Sở TN-MT giải quyết khiếu nại của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu vượt Gò Dưa.



Cụ thể, các hộ cho rằng QĐ 3358 do UBND TP ban hành không có giá trị thu hồi đất, đồng thời việc đền bù giải phóng mặt bằng không đúng trình tự pháp lý gây thiệt hại cho người dân.



Tuy nhiên, tại buổi đối thoại mới đây, người dân và chính quyền vẫn chưa tìm được tiếng nói chung khi phần lớn hộ dân cho rằng, Sở TN-MT không đủ chức năng và thẩm quyền để giải quyết khiếu nại về tính pháp lý của văn bản do Chủ tịch UBND TP ban hành. Một số hộ khác thì không chấp nhận mức đền bù dự kiến điều chỉnh lên 4,8 triệu đồng/m2, vì không sát giá đất thực tế hiện nay (khoảng 13,8 triệu đồng/m2). Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc UBND TP cần trực tiếp vào cuộc "gỡ rối" cho dự án, để cầu vượt Gò Dưa sớm khởi động lại và đưa vào sử dụng, tránh tình trạng "án binh bất động" và lãng phí kéo dài.