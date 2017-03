Nhiều tài xế chưa quen với đường cao tốc Trung Lương

9 giờ sáng 3-2, sau hơn năm năm thi công, tuyến đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương (Tiền Giang) đã tạm thông xe phục vụ cho xe cộ đi lại trong dịp tết Nguyên đán. Chỉ sau 25 phút khởi hành từ TP.HCM, những đoàn xe đầu tiên đã có mặt tại nút giao thông xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang (điểm cuối của đường cao tốc).

Lâu nay, đi từ TP.HCM về tỉnh Tiền Giang theo quốc lộ 1A khoảng 60-70 km, người đi sẽ mất 1,5-2 tiếng đồng hồ do ùn tắc giao thông. Nay với đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương, xe ôtô có thể chạy với tốc độ tối đa 100 km/giờ, tối thiểu là 50 km/giờ nên sẽ chỉ mất khoảng 30-45 phút.

25 phút sau khi khởi hành từ nút giao thông Chợ Đệm (huyện Bình Chánh, TP.HCM), những dòng xe đầu tiên đã về đến nút giao thông Thân Cửu Nghĩa - cuối đường cao tốc. Ảnh: T.PHÚC

Anh Nguyễn Bá Hùng, tài xế xe tải chở hàng nông sản quê Sóc Trăng, cho biết anh “canh me” đến xã Thân Cửu Nghĩa đúng 9 giờ sáng để lần đầu tiên được lái xe thong dong trên con đường rộng thênh thang kiểu này. Những tài xế xe khách xuôi về miền Tây còn hưng phấn giơ tay chào CSGT và lực lượng bảo vệ tuyến đường. Tuy nhiên, do chưa quen nên thay vì quẹo vào ngõ rẽ ngã tư Đồng Tâm để vào đường cao tốc, cánh tài xế đã chạy luôn theo hướng quốc lộ 1-ngã ba Trung Lương, qua cầu Bến Chùa rồi mới rẽ ngã tư Lương Phú, vào đường cao tốc!

Tại ngã tư Đồng Tâm, ngõ rẽ nối quốc lộ 1 với đường cao tốc (đoạn qua xã Tam Hiệp), do hệ thống đèn chiếu sáng và tín hiệu giao thông (đèn đỏ) thi công chưa hoàn thiện nên các xe cơ giới phải tự điều tiết ra vào.

Thượng tá Trần Hoài Bảo, Trưởng Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết: Hệ thống biển báo hướng dẫn cũng chưa được ban quản lý dự án lắp đặt đồng bộ nên trước mắt các phương tiện được ưu tiên còn ngần ngại vào đường cao tốc. Do đó, lưu lượng xe tải và xe khách vẫn còn đi lại trên tuyến quốc lộ 1 khá đông.

Từ lúc thông xe đến trưa đã xảy ra hai sự cố. Một xe bốn chỗ bị bể bánh xe đã được xe cứu hộ kéo về. Một xe bốn chỗ khác đang chạy ngon lành thì dừng hẳn trên đường để… tham quan khiến CSGT một phen vất vả.

Ngã tư Đồng Tâm, đoạn từ quốc lộ 1 rẽ vào đường cao tốc chưa kịp lắp đèn chiếu sáng và hệ thống đèn đỏ nên các phương tiện cứ chen nhau ra vào. Ảnh: T.PHÚC

Tại đầu tuyến khu vực Bình Chánh (TP.HCM), Thiếu tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, cho biết hiện Đội CSGT An Lạc phụ trách gần 10 km đường dẫn và đường cao tốc. Ngoài việc trực chốt để phân luồng, đơn vị này còn cắt cử tổ công tác thường xuyên giữ liên lạc với Trung tâm Dự án Mỹ Thuận tại Tiền Giang để kịp xử lý, giải tỏa các vụ ùn tắc trên đường cao tốc do xe gặp sự cố chết máy, tai nạn. Cạnh đó, từ thông tin ở Trung tâm Dự án Mỹ Thuận, đơn vị này còn phối hợp công an địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Long An cùng xử lý các sự cố.

Ngày đầu thông xe, các loại xe qua lại ở cửa ngõ TP.HCM về các tỉnh miền Tây trên quốc lộ 1A giảm khoảng 10% so với trước đó. “Có thể nhiều người chưa biết đã thông xe đường cao tốc hoặc biết nhưng chưa nắm rõ đường dẫn từ quốc lộ 1A vào nên chưa sử dụng tuyến đường này” - ông Ba nhận định.

Hiện còn 15 hạng mục của công trình đường cao tốc cần phải hoàn thiện.

Tổng chiều dài toàn tuyến đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương là 62 km. Trong đó đoạn đường cao tốc dài 40 km, có bốn nút giao để xe ra vào: Chợ Đệm, Bến Lức, Tân An, Thân Cửu Nghĩa. Đường chỉ dành cho xe cơ giới lưu thông với vận tốc tối thiểu 60 km/giờ, tối đa 100 km/giờ, tuyệt đối cấm các phương tiện xe môtô hai, ba bánh, xe máy thi công tự hành, xe bánh xích… và cả người và xúc vật đi trên tuyến đường này.

TÂM PHÚC - VĂN THUẬT