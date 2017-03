Nhiều thay đổi lớn tại trung tâm cai nghiện sau vụ 447 học viên bỏ trốn

Lãnh đạo tỉnh có mặt, xử lý nhanh vụ học viên bỏ trốn



Cụ thể, xét từ đề xuất của Sở LĐ-TB&XH, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân Công an huyện Tân Thành, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh, PV thường trú các cơ quan báo chí tại Bà Rịa-Vũng Tàu, gồm báo Thanh Niên, TTXVN, Người Lao Động và Pháp Luật TP.HCM.



Trung tâm đã đi vào hoạt động trở lại bình thường. Ảnh: TK



Như đã thông tin, đêm 13-4, 447 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm GD-LĐ&DN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng loạt phá cửa, tường của trung tâm để bỏ trốn ra ngoài. Ngay sau khi nhận được thông tin, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo công an tỉnh, các cơ quan chức năng, địa phương, trong đó có Sở LĐ-TB&XH đã có mặt tại trung tâm để xử lý vụ việc. Các đơn vị đã huy động gần như toàn bộ lực lượng để chia ra nhanh chóng tìm kiếm các học viên đưa trở về trung tâm ngay trong đêm đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tư tưởng các học viên khác.



23 giờ ngày 13-4, ngay khi nhận được thông tin, PV các cơ quan báo chí đã từ TP Vũng Tàu lên trung tâm để tác nghiệp. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo đây là một vụ việc nhạy cảm nhưng rất cần được báo chí thông tin nhanh, chính xác và đầy đủ để định hướng dư luận, không gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, sớm ổn định lại trung tâm. Từ đó, các thông tin và chỉ đạo điều hành, tìm kiếm, vận động các học viên quay trở lại trung tâm được phản ánh kịp thời trên báo, góp phần đảm bảo, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương và trung tâm. Số học viên bỏ trốn đã được đưa về trung tâm gần hết trong một thời gian ngắn.



Phòng ốc đã được sửa chữa lại sau sự cố học viên bỏ trốn. Ảnh: TK



Củng cố lại hoạt động của trung tâm



Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Ân, Giám đốc mới của trung tâm, đã trình bày tóm tắt về công tác cai nghiện ma túy, tình hình quản lý học viên ở trung tâm sáu tháng đầu năm 2016. Hiện trung tâm đang quản lý 933 học viên.



Trung tâm thẳng thắn thừa nhận qua vụ việc học viên phá trại bỏ trốn, công tác quản lý học viên chưa đạt yêu cầu so với thực tiễn. Việc bố trí, sắp xếp nhân sự đảm nhận các vị trí chuyên môn quan trọng của đơn vị chưa hợp lý, mang tính chủ quan. Ngoài ra còn một số vướng mắc, bất cập khi triển khai quy định mới của pháp luật về cai nghiện ma túy...



Sau vụ việc, Sở và trung tâm đã có những thay đổi, chỉ đạo quyết liệt để ổn định tình hình, nhanh chóng đưa trung tâm đi vào hoạt động ổn định. Hệ thống phòng ở, tường rào của trung tâm đã được sửa chữa lại, tăng cường thêm lớp tường bằng tôn trong khi chờ xây dựng khu tiếp nhận học viên mới. Khu vui chơi, học nghề của học viên cũng được đầu tư xây dựng.



Trung tâm đã rà soát những điểm còn vướng mắc, chưa hợp lý trong quy định về công tác đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngoài ra, trung tâm còn củng cố lại tất cả quy định về công tác tiếp nhận, quản lý, phối hợp, xét miễn, giảm, tạm đình chỉ thời gian chấp hành của học viên... Hoàn thiện đề án đổi tên và chuyển đổi mô hình hoạt động của trung tâm trình tỉnh phê duyệt.



Nhân sự tại trung tâm cũng được thay đổi, củng cố. Sau khi để xảy ra sự cố học viên bỏ trốn, Sở đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Trần Thiện Chí, nguyên giám đốc trung tâm, điều động về Văn phòng Sở nhận công tác mới, ông Phạm Minh Ân, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn, đảm nhiệm công tác thay ông Chí. Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc trung tâm, cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Ngoài ra, trung tâm cũng tiến hành cách chức trưởng phòng Quản lý bảo vệ, cảnh cáo, khiển trách một số nhân viên khác.







Bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, thay mặt trung tâm và ngành gửi lời cảm ơn tới các tập thể, cá nhân đã cùng với Sở, trung tâm nhanh chóng ổn định tình hình sau vụ việc học viên bỏ trốn. Qua đây cũng giúp cho Sở nhìn nhận lại cách quản lý đối với các đơn vị thuộc Sở, nhất là đơn vị khá nhạy cảm như Trung tâm GD-LĐ&DN. Bà Đài khẳng định sắp tới Sở sẽ cùng với trung tâm tiếp tục củng cố, thay đổi, kiện toàn để đơn vị ngày một hoạt động tốt hơn, không xảy ra những tình huống tương tự.