Nhiều thiếu nữ bị hại vì nick name "kiếp lang thang"

Những “con mồi” mê chát



Ngày 6/8, TAND TPHN đưa 5 bị cáo ra xét xử vì tội buôn bán người. Trước vành móng ngựa là 5 gương mặt sáng, điển trai. Cũng vì cái vẻ điển trai đó mà nhiều cô gái trẻ đã bị 5 bị cáo lừa bán. Dưới trướng “đại ca” Cù Huy Long (22 tuổi, ở Phú Thọ), Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn tài Hải, Nguyễn Thế Thành, Đào Quý Tú, Nguyễn Đăng Thuận đã lừa bán ba cô gái tuổi từ 16 đến 18.



Tại tòa, người ta ấn tượng bởi nước da trắng trẻo, gương mặt xinh xắn của một nạn nhân. Cô gái tên T. (17 tuổi quê Phú Thọ) từng theo học tại trường nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, trong lúc giận dỗi bố mẹ, bỏ nhà, lên Hà Nội tá túc, T. đã bị lừa bán vào sau Tết nguyên đán 2009.



Trong thời gian ở Hà Nội, T. lang thang ở nhờ hết nhà người này đến nhà người khác. Cô gái mới lớn đó đốt thời gian vào những hàng net. Cô chát chít không mệt mỏi với nick “kieplangthang” mà không biết mình đang bị rơi vào một cái bẫy.



Và T. đã bị sập bẫy sau lần nhờ “kieplangthang” đến “cứu net”. “kiep lang thang” chính là nick name của Cù Huy Long (SN 1988, trú tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông, Phú Thọ). Long đã bàn với đồng bọn của mình là Nguyễn Tài Hải và Nguyễn Anh Tuấn tìm lí do để giữ T. ở lại Hà Nội, ăn Tết xong sẽ đưa T. đi Trung Quốc bán cho Ngô Thị Hương Trang (HKTT tại xóm thượng, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định, hiện đang sống ở Trung Quốc).



Đến ngày 24/1/2009 (tức 29 tết âm lịch), sau khi cứu net, Long đã đưa T. đi chơi. Và trong khi Long về quê ăn Tết cùng gia đình, do muốn giữ “con mồi”, Long rủ T. lên Vĩnh Phúc chơi và gửi lại nhà người một bạn, nói dối với bạn mình T. hiện đang là sinh viên học ở Hà Nội, nhưng điều kiện quê ở xa không về ăn Tết kịp nên phải nhờ bạn cho T. ở lại ăn Tết.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Ngày 31/1/2009 (tức mùng 6 Tết âm lịch), Long đón T. về Hà Nội chơi. Đến ngày 2/2/2009, Long, Tài, Thuận quyết định đưa T. sang Trung Quốc bán. Hắn giả vờ rủ T. đi Móng Cái mua quần áo rồi sau đó bán T. được 4,8 triệu đồng. Long chia cho Ngọc 500.000 đồng, Tuấn 200.000 đồng, Hải 1,7 triệu.



Trong quá trình điều tra, ngày 23/3/2009, Cù Văn Long bị chết do viêm phổi cấp vào ngày 16/11/2009 nên cơ quan CSĐT- Công an Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Long.



Cũng giống bao cô gái khác, T. đã phải ngậm ngùi sống những ngày tủi nhục khi phải làm gái bán dâm ở Trung Quốc. Cô chỉ được giải thoát sau một lần tiếp khách, khéo léo mượn điện thoại của khách báo với công an.



Hối hận muộn màng



Tại tòa, khi VKS hỏi đến chuyện T. bỏ nhà lên Hà Nội để rồi bị rơi vào tay bọn buôn người, T. chỉ biết cúi đầu im lặng. Bên cạnh cô là người cha đau khổ với bộ quần áo cũ kỹ và nét mặt đầy lo lắng.



Cùng bị rơi vào tay bọn buôn người còn có A. (18 tuổi ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). A. khai trước tòa việc bị nhóm bị cáo lừa mang bán cho một quán cà phê mại dâm trên Vĩnh Phúc: “Cháu có một phần lỗi khi đã bỏ học sớm, không chịu làm việc gì mà chỉ mải chơi. Cháu chat và quen với anh Tuấn…”. Lời khai của A. cứ nhỏ dần và đầy hối lỗi cho những tháng ngày vì mải chơi mà gặp hạn của mình.

Một lần A. may mắn được chủ chứa cho tự lái xe máy cùng với cô cái khác đi tiếp khách. Trong lần đó cô đã phóng thẳng xe về Hà Nội. Vì không đội mũ bảo hiểm, sau đó hai cô gái bị CSCĐ giữ lại và giao cho Công an huyện Từ Liêm giải quyết.



Công an xác định A. và cô bạn đi cùng là người đã bị Long và đồng bọn lừa bán sau khi A. gọi Long đến “cứu net”.



Thủ đoạn của chúng là đã đến trả tiền nét và chở cả hai đi chơi. Vẻ ngoài đẹp mã của các bị cáo đã khiến hai cô gái trẻ không ngần ngại theo chân chúng. Ngày 19/2/2009, Long rủ cả bọn đi chơi rồi bán hai cô gái cho người phụ nữ tên Hà được 2 triệu đồng. Dù vậy, tại tòa A. vẫn lí nhí: “Cháu xin tòa xem xét giảm nhẹ tội cho các anh ý”.



Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn 9 năm tù, Nguyễn Tài Hải 8 năm, Nguyễn Thế Thành 7 năm, Đào Quý Tú 5 năm 6 tháng tù còn Nguyễn Đăng Thuận bị tuyên 4 năm tù giam.

Theo T.N (VNN)