Nhiều tỉnh tỷ lệ đỗ tốt nghiệp gần 100%

Phúc khảo trong 7 ngày



Với kết quả thi năm nay được công bố khá sớm, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2014 cần lưu ý việc phúc khảo bài thi phải có đơn trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả của kỳ thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi cho trường nơi nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp. Trường tiếp nhận đơn lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo trong đó ghi rõ điểm bài thi của môn xin phúc khảo; sau đó, nộp Sở GD-ĐT danh sách đề nghị phúc khảo và đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh. Sở GD-ĐT có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đến Hội đồng phúc khảo toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo bài thi. Đối với mỗi kỳ thi tốt nghiệp, việc phúc khảo bài thi chỉ thực hiện một lần. Bài thi trắc nghiệm được phúc khảo theo quy trình riêng do Bộ GD-ĐT quy định trong văn bản hướng dẫn tổ chức thi hàng năm.



Thí sinh cần lưu ý, đối với bài thi tự luận, điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1,0 điểm trở lên đối với môn Ngữ văn và từ 0,5 điểm trở lên đối với các môn khác, thì điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi. Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 2,0 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại giữa cặp chấm của Hội đồng chấm thi và cặp chấm của Hội đồng phúc khảo. Đối với bài thi trắc nghiệm: Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước thì điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi.Thời hạn phúc khảo bài thi do Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định, chậm nhất 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi.