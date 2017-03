Nhiều tuyến đường TP.HCM tiếp tục ngập nặng

Tại đường Nguyễn Thiện Thuật, chỉ sau khi mưa nửa tiếng, hệ thống cống đã bị tê liệt. Đoạn dẫn ra đường Nguyễn Thị Minh Khai bị ngập gần nửa bánh xe. Đường Phạm Viết Chánh gần đó cũng chìm sâu trong nước. Các tuyến đường lớn như Lê Hồng Phong (đoạn gần Bến xe Lê Hồng Phong), Nguyễn Chí Thanh, Sư Vạn Hạnh đều bị ngập rất sâu, xe máy hầu như không thể lưu thông.

Người đi đường bị té ngã do sụp ổ gà chìm dưới nước. (Ảnh chụp trưa 2-10 trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, quận 5). Ảnh: C.NGHĨA

Đáng chú ý, lúc 10 giờ 30, mưa lớn kèm gió mạnh đã quật ngã một cây me lớn trước nhà 97C Nguyễn Duy Dương, quận 10. Cây me ngã xuống đường đè lên một chiếc xe máy, rất may không ai bị thương. Đến gần 12 giờ, mưa giảm dần nhưng vẫn còn nhiều tuyến đường bị ngập nặng như Huỳnh Mẫn Đạt, Trần Bình Trọng (quận 5)...

BX