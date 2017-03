Nhiều vụ vi phạm về an ninh hàng không

Trong sáu tháng đầu năm 2013, cả nước đã xảy ra nhiều vụ vi phạm hàng không như mang vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép lên máy bay; gây rối, đe dọa hành hung nhân viên hàng không, xâm nhập trái phép vào cảng hàng không…

Đáng chú ý đã có bảy trường hợp người dân vô tình hoặc cố ý đi sâu vào phía trong sân bay để xem máy bay, chăn thả gia súc... Nguyên nhân của tình trạng trên là do hệ thống cơ sở hạ tầng - nhất là hàng rào an ninh tại nhiều cảng hàng không, sân bay - chưa được xây dựng hoàn chỉnh, thiết bị an ninh còn thiếu.

Để hạn chế những vi phạm trên, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục việc phối hợp lỏng lẻo giữa các đơn vị. Đồng thời, nâng cao ý thức của nhà chức trách trong việc thực thi nhiệm vụ và ý thức của người dân khi tham gia hoạt động hàng không. Đặc biệt, cần tăng cường giám sát bằng camera khu vực quanh sân bay để hạn chế tình trạng người dân xâm nhập trái phép vào khu vực hàng không.

THÀNH VĂN