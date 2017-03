Nhờ bạn hiếp dâm vợ để được... li dị

Ngô Trí Dương tại phiên tòa phúc thẩm.

Sáng ngày 20/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Ngô Trí Dương (SN 1984, trú tại xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) về tội hiếp dâm.

Theo cáo trạng, tối 28/6/2010, Nguyễn Đức Mão (SN 1987, trú cùng xóm) kêu chán, muốn bỏ vợ mà chưa có cách gì. Mão nhờ Dương hiếp dâm vợ mình để bắt quả tang vợ ngoại tình, tạo cớ ly hôn. Dương đồng ý “giúp”.

Cả hai đi xem bóng, khi gần hết trận đấu thì Dương cầm chìa khóa nhà Mão về trước, mở cửa vào nhà rồi hiếp dâm vợ Mão. Vợ Mão chống cự kịch liệt. Khi Dương đang cố gắng thực hiện hành vi của mình nhưng chưa đạt được thì Mão về “bắt quả tang vợ ngoại tình”. Mão thẳng tay đuổi vợ ra khỏi nhà, đồng thời thông báo cho gia đình và ban cán sự xóm việc vợ ngoại tình.

Sau khi sự việc xảy ra, Ngô Trí Dương bỏ trốn khỏi địa phương. Không chấp nhận bị đuổi ra khỏi nhà vì tội “ngoại tình”, vợ Mão đã viết đơn trình báo lên cơ quan công an. Sau hơn 2 năm bỏ trốn, ngày 28/1/2013 Dương trở về và đến Công an huyện Nam Đàn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình..



Ngày 27/9/2013, TAND huyện Nam Đàn đã tuyên phạt Ngô Trí Dương 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội hiếp dâm. Ngoài ra, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 14,5 triệu đồng. Cho rằng bản án chưa thỏa đáng, phía bị hại đã có đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Nghệ An.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện vụ việc, HĐXX đã quyết định giữ nguyên mức án đối với Ngô Trí Dương. Về dân sự, Ngô Trí Dương phải bồi thường thêm cho bị hại 20 triệu đồng theo thỏa thuận giữa 2 bên tại tòa.

Theo Hoàng Lam (Dân trí)