Nhờ “bao đậu” tốt nghiệp không thành, quay sang tống tiền

Theo tòa, mức án sơ thẩm đã thỏa đáng, bị cáo không có tình tiết gì mới để tòa xem xét giảm nhẹ hơn.

Khương làm nghề bỏ nước đá ở quận Gò Vấp. Năm 2012, Khương nhờ An lo giúp hai trường hợp “bao đậu” thi tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc với giá 33 triệu đồng.

Nhận tiền, đến tháng 6-2013, An báo lại là không được. Cho rằng An báo trễ, làm lỡ việc thi cử, Khương buộc An trả lại tiền và bồi thường 10 triệu đồng.

Sau khi An trả 33 triệu và đưa 5 triệu đồng bồi thường, Khương đòi An trả tiếp số tiền còn lại không được nên ngày 8-7-2013, Khương nhắn tin đe dọa An. Lo sợ Khương và đàn em đến nhà lấy tài sản, An đồng ý hẹn gặp tại một quán cà phê và báo công an.

Đúng hẹn, Khương nhờ một đàn em ra quán lấy tiền thì bị công an bắt. Tại cơ quan điều tra, Khương còn khai nhận ngày 2-6-2013 đã cùng hai đàn em (chưa rõ lai lịch) đánh hai người gây thương tật từ 8% đến 16%...

ÁI MINH