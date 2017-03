‘Nhổ cỏ dại lúa mới mọc lên’

Cụ thể, dù đoạn video clip thể hiện khá rõ hành động đưa và nhận “vật giống tiền” nhưng trong khi giải trình vụ việc, các CSGT liên quan không thừa nhận có nhận tiền mà khẳng định chỉ nhận… tờ rơi quảng cáo rồi nhắc nhở người vi phạm và cho đi (?!). Về việc vạch ví lấy tiền người vi phạm thì do không xác định được người bị vạch ví, trong khi CSGT không thừa nhận nên “không thể kết luận”.

Cuối cùng, do cả nhóm CSGT đều phủ nhận việc nhận tiền nên Công an TP.HCM chỉ xử lý kỷ luật bốn cán bộ CSGT này (hình thức giáng cấp hàm) bởi “lỗi kỹ thuật” - vi phạm quy trình công tác (như không chào người dân, đeo biển hiệu, bảng tên không đúng quy định…). Còn hành vi nhận tiền của người vi phạm thì Công an TP “bó tay” vì “không đủ cơ sở để khẳng định”.





Cùng thời điểm, hình ảnh một anh CSGT của Đội CSGT quận 6 lội nước đội mưa giúp dân đẩy xe bị chết máy qua đường lại ghi điểm trong lòng người dân TP (báo Pháp Luật TP.HCM ngày 2-10). Trong cơn mưa to biến nhiều tuyến đường của TP thành sông chiều 1-10, ở ngã tư Tân Hóa - Đặng Nguyên Cẩn, nhiều người chứng kiến anh CSGT trẻ đứng trong nước ngập sâu, vừa giữ trật tự giao thông, vừa giúp dân đẩy xe chết máy, tránh khỏi té trong đường mưa nước ngập. Việc anh làm được nhiều người đồng cảm, chia sẻ bởi giữa những tin tức tràn ngập về những tai tiếng của CSGT thì hành động giản dị ấy như đốm lửa thắp lên lòng tin.

Thực ra những hình ảnh đẹp của CSGT chúng ta vẫn bắt gặp đâu đó trong cuộc sống hằng ngày. Đó là những khi trời mưa, các anh đứng điều kiển giao thông mà áo mưa không che nổi thân người bị ướt, mặt tái đi vì lạnh, hay những khi đường kẹt xe như nêm cối, các anh đứng trong cái nắng cháy da, mồ hôi ròng chảy trên mặt để vãn hồi trật tự, hay vây bắt cướp… Những hình ảnh đẹp ấy và những người có tấm lòng như anh CSGT ở quận 6 không phải là quá hiếm nhưng thường bị những khoảng tối từ những người xấu che khuất, nhất là khi nạn “mãi lộ” trong lực lượng CSGT đã trở thành căn bệnh trầm kha cần thuốc đặc trị đủ liều, đủ mạnh.

Để xây dựng hình ảnh CSGT đẹp hơn trong mắt dân thì cần nhiều lắm những hành động đẹp như của anh CSGT đẩy xe trong mưa. Nhưng cũng quan trọng không kém là những thành phần xấu trong ngành phải được xử lý nghiêm minh, không bao che, né tránh. Bởi lẽ như lời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, rằng “nhổ cỏ dại lúa mới mọc lên” chứ nếu chỉ trông chờ “cái đẹp đánh bẹp cái xấu” thì có vẻ như đây là cuộc chiến không cân sức.

KHÔI KHOA