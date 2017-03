Nhờ giám định vọt thêm 5 tuổi

Theo hồ sơ, cha của cháu Phạm Nguyễn Quỳnh Anh (sinh ngày 2-1-1994 theo giấy khai sinh) và cha của Phạm Thị Bảo Trưng là anh em ruột, sống cạnh nhau ở phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Đất mà người này xây nhà do người kia bán lại nhưng do mua bán không có giấy tờ nên về sau đã xảy ra tranh chấp giữa hai nhà.

Chuyện người lớn, vạ trẻ con

Mâu thuẫn của người lớn lan sang cả trẻ con. Sáng 24-7-2007, khi cháu Anh đang ở nhà một mình thì xảy ra kình cãi với ba chị em Trưng. Trưng đã dùng một cây gỗ bốn cạnh, dài 40 cm đập vào trán cháu Anh. Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Khánh Hòa, cháu Anh bị sang chấn vùng trán, tỷ lệ thương tật 5% vĩnh viễn.

Tháng 5-2008, Công an TP Nha Trang đã khởi tố Trưng về tội cố ý gây thương tích. Tháng 10-2008, VKSND TP Nha Trang ra cáo trạng truy tố Trưng về tội này theo khoản 1 Điều 104 BLHS (khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm). Theo VKS, dù thương tật của cháu Anh chỉ có 5% nhưng bị can có hai tình tiết tăng nặng định khung là dùng hung khí nguy hiểm và phạm tội đối với trẻ em.

Lấy giám định “bác” chứng sinh

Theo TAND TP Nha Trang, Trưng khai cháu Anh sinh năm 1990, giấy khai sinh “ăn gian tuổi” để đi học nên yêu cầu xác định lại tuổi và cả tỷ lệ thương tật của nạn nhân. Tòa chấp nhận, trả hồ sơ yêu cầu VKS điều tra bổ sung theo hướng giám định xương để xác định độ tuổi của nạn nhân và trưng cầu giám định lại thương tật.

Thực hiện, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y. Tháng 1-2009, Viện Pháp y quốc gia Bộ Y tế kết luận thương tật của cháu Anh là 4% vĩnh viễn. Hai tháng sau, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận vào thời điểm giám định, cháu Anh khoảng từ 18 đến 19 tuổi.

Như vậy, giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã cho ra một kết quả khác hoàn toàn giấy khai sinh của nạn nhân. Sự thật cháu Anh bao nhiêu tuổi, hơn 13 tuổi hay 17 tuổi lúc bị đánh?

Điều tra lại, ngày 6-5, điều tra viên phát hiện thêm một chứng cứ quan trọng khác để xác định tuổi của cháu Anh là giấy chứng sinh gốc chứng nhận mẹ cháu Anh sinh cháu vào lúc 21 giờ ngày 2-1-1994 của Trung tâm Y tế TP Nha Trang. Do đó, tháng 5, cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra bổ sung, khẳng định cháu Anh sinh ngày 2-1-1994.

Dù thế, VKSND TP Nha Trang vẫn bỏ qua tình tiết Trưng phạm tội đối với trẻ em, chỉ truy tố Trưng theo khoản 1 Điều 104 BLHS với tình tiết tăng nặng định khung là dùng hung khí nguy hiểm. Tháng 7, TAND TP Nha Trang xử sơ thẩm cũng không thừa nhận giấy chứng sinh, giấy khai sinh của cháu Anh mà dựa vào kết luận pháp y để phạt Trưng chín tháng tù treo.

Tòa phúc thẩm sửa sai

Bản án sơ thẩm đã làm gia đình nạn nhân bức xúc. Hành vi phạm tội của Trưng đã rõ, mức hình phạt của Trưng với họ cũng không quan trọng nhưng việc thay đổi ngày sinh tháng đẻ của cháu Anh là điều không thể tùy tiện. Vì vậy, gia đình nạn nhân đã kháng cáo.

Mới đây, tại phiên phúc thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa, đại diện VKS đề nghị công nhận ngày tháng năm sinh của cháu Anh theo giấy chứng sinh, giấy khai sinh nhưng lại không đề cập gì đến việc buộc tội bị cáo với tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội đối với trẻ em.

Theo tòa, theo giấy khai sinh do UBND phường Lộc Thọ cấp ngày 14-1-1994 và giấy chứng sinh do Trung tâm Y tế TP Nha Trang cấp ngày 2-1-1994 thì cháu Anh chỉ mới hơn 13 tuổi lúc bị đánh. Đây là những tài liệu do các cơ quan chức năng cấp hợp pháp, ngoài ra không có tài liệu nào phủ nhận các giấy tờ này. Cấp sơ thẩm không đưa ra được chứng cứ nào để bác bỏ giấy khai sinh, giấy chứng sinh mà lại chấp nhận kết quả giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an là thiếu căn cứ pháp lý.

Từ đó, tòa đã chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của phía nạn nhân là hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp phạm tội đối với trẻ em nhưng vẫn giữ nguyên mức án chín tháng tù treo mà cấp sơ thẩm tuyên. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường tổng cộng gần chín triệu đồng.

Bản án của TAND tỉnh Khánh Hòa đã xác định được sự thật mà gia đình nạn nhân mong mỏi. Với họ, không ai được phép làm rắc rối về hộ tịch của cháu Anh bằng cách “đặt ra tuổi khác” cho cháu cả.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Độc giả HUYNH TRONG KIEN (tỉnh Bình Thuận):

Không thể có sự sai lệch lớn như vậy được. Cần xem lại trách nhiệm của giám định viên. Phải chăng do lộn mẫu vật giám định?