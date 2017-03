Nhờ tập trung người nghiện, lộ ra hai đối tượng bị truy nã

Cụ thể, qua rà soát, lập và đối chiếu danh chỉ bản của những người nghiện ma túy đã tập trung trong đợt này, phát hiện hai đối tượng đang bị truy nã, 404 người có tiền án tiền sự, 120 trường hợp tái nghiện ở TP. Tình hình phạm pháp hình sự, nhất là trộm, cướp giật trên địa bàn TP có giảm nhẹ, hoạt động bán lẻ ma túy cũng giảm, giá ma túy giảm nhẹ nhưng các vụ tàng trữ ma túy có tăng một chút. Ông Minh nhấn mạnh kết quả này không chỉ căn cứ trên số lượng án phát sinh mà còn từ đánh giá tình hình của kết quả điều tra trinh sát.



Một người lang thang bị tập trung về trụ sở công an phường 12, quận 8. Ảnh: H.LAN

Do lượng cầu ma túy bị kiểm soát chặt, người mua ma túy ít và khó khăn hơn, người tiêu thụ giảm đi nên nguồn cung ma túy phải giảm giá. Đồng thời, có một số người nghiện tàng trữ ma túy thêm để sử dụng nên khi phát hiện bị khởi tố tội tàng trữ. Do khó bán được ma túy tại TP và chênh lệch giá ma túy giữa TP.HCM với những nơi khác nên Công an TP.HCM cũng dự báo sẽ có tình trạng tái xuất ma túy sang những vùng khác. Chủ trương của Công an TP sẽ tăng cường truy quét, mật phục triệt phá các đường dây phân phối ma túy để chặt đứt nguồn cung, làm trong sạch, chuyển hóa địa bàn.

Ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết kết quả sau 13 ngày ra quân (từ ngày 5-12 đến 17-12), TP đã tập trung hơn 3.700 người có biểu hiện nghi vấn nghiện ma túy; qua xét nghiệm đã phát hiện trên 2.100 người nghiện ma túy; đã đưa trên 1.200 người nghiện vào cơ sở xã hội; chuyển 879 người nghiện ma túy vị thành niên, phụ nữ mang thai, người có nơi cư trú ổn định về địa phương xử lý theo quy trình cai nghiện khác.

Đại diện các quận, huyện cho biết người dân rất phấn khởi, đồng tình việc TP đưa người nghiện ma túy không nơi cư trú vào các cơ sở xã hội để điều trị, kéo giảm tình hình phạm pháp trên địa bàn.