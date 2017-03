Nhóm côn đồ "cởi trần" vừa đi vừa chém người đi đường

Có 10 người đã bị thương do nhóm đối tượng này gây ra. Điều đáng nói là, những người bị hại không hề gây mâu thuẫn, họ cũng không hề biết nhóm người chém mình là ai cũng như vì sao mình bị chém.Cứ gặp thanh niên mặc áo là chém

Đêm 17/6 quả thực là đêm kinh hoàng đối với người dân thuộc các xã ven quốc lộ 32 của huyện Phúc Thọ. Lực lượng Công an huyện được báo động khẩn cấp và nóng lên với tin tức về những vụ chém người vô cớ liên tiếp xảy ra.

Khoảng 21h ngày 17/6, tại một quán ăn thuộc xã Phụng Thượng, chị Huế, chủ cửa hàng đang dọn về thì bất ngờ một tốp thanh niên khoảng 7 đến 10 người cởi trần, tay cầm dao, kiếm đuổi theo 3 thanh niên khác chạy vào quán ẩn náu. Sau khi không tìm thấy 3 thanh niên này, các đối tượng đuổi theo đã hung hăng dùng dao, kiếm chém, đập phá một số tủ kính đựng thức ăn rồi mới chịu bỏ đi. Tuy nhiên, chúng chỉ giả vờ rút để rình bên ngoài. Khi thấy có nhiều người xung quanh chạy sang hỏi thăm chị Huế, bọn chúng quay trở lại và chém đứt gân tay của anh Cấn Văn Tỵ, 42 tuổi, xã Phụng Thượng.

Cách thời điểm trên rất ngắn, anh Kiều Văn Nhu, 21 tuổi, trú tại xã Phúc Hòa (Phúc Thọ), là quân nhân về nghỉ phép đang ngồi nói chuyện với 3 người bạn ở quốc lộ 32, lối rẽ vào thôn Thanh Phân, xã Phúc Hòa thì có một tốp thanh niên đi trên 5-7 xe máy không bật đèn pha ào đến dùng dao, kiếm tấn công nhóm của anh Nhu. Anh Nhu đã bị bọn chúng chém lìa bàn tay trái và bị thương ở vai trái.

Cũng thời điểm trên, anh Đỗ Văn Luật, 20 tuổi, trú tại xã Phụng Thượng cùng 2 người bạn đi chơi từ Sơn Tây về cũng bị tốp thanh niên trên đuổi chém làm anh Luật bị thương ở mu bàn tay phải. Đến địa bàn xã Ngọc Tảo, dọc quốc lộ 32, phát hiện khoảng 5-6 thanh niên đang ngồi chơi, tốp côn đồ trên đã ào xuống xe, dùng dao, kiếm tấn công làm anh Phạm Văn Hậu, 21 tuổi, trú tại xã Ngọc Tảo bị thương ở lưng…

22h cùng ngày, một nhóm thanh niên trú tại xã Phú Kim (Thạch Thất, Hà Nội) trên đường đi chơi về đến ngã ba cây xăng lối rẽ từ quốc lộ 32 đi Thạch Thất, cũng bị tốp côn đồ trên tấn công, gây thương tích nặng cho 3 anh Nguyễn Văn Mạnh, Lê Việt Hùng, Dương Văn Trường, cùng 16 tuổi.

Những người dân ở khu vực này chưa hết bàng hoàng thì tối 18/6, một số công dân xã Võng Xuyên đi làm từ Hà Nội về qua địa bàn xã Phụng Thượng, dọc quốc lộ 32 bị một tốp thanh niên dùng gậy, dao, kiếm tấn công làm 4 người bị thương.

Tối 22/6, anh Nguyễn Duy Tám, trú tại xã Thọ Lộc cùng 2 người khác đi làm từ Hà Nội về theo quốc lộ 32, đến địa phận xã Phụng Thượng cũng bị một tốp thanh niên dùng dao, kiếm xông ra chặn đánh và gây thương tích cho anh Tám. Tất cả các vụ chém người một cách hung hãn nói trên đã khiến người dân trong địa bàn huyện Phúc Thọ hoang mang. Bởi những người bị chém hoàn toàn không quen nhau, họ cũng không quen biết cũng như thù hằn gì với nhóm côn đồ. Họ không hề biết vì sao mình bị chém.

Cuộc truy lùng nhóm côn đồ do tên thủ lĩnh "tóc quả dưa" cầm đầu

Ngay sau những vụ chém người vô cớ ấy xảy ra, Công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Công an các xã có địa bàn xảy ra vụ việc tích cực tiến hành điều tra. Tuy nhiên, việc điều tra cực kỳ khó khăn do người bị hại, ngay cả các nhân chứng cũng không hề biết về nhóm côn đồ, các đối tượng lại gây án vào ban đêm, sử dụng phương tiện xe máy không bật đèn pha, xe đeo BKS giả, sau khi gây án tẩu thoát nhanh khỏi hiện trường…

Ngày 24/6, nhận nhiệm vụ phải nhanh chóng tìm ra và truy bắt các nhóm côn đồ trên của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), một tổ công tác của Đội Trọng án 2 (Đội 13) PC45 đã tăng cường xuống, phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ tiến hành xác minh, điều tra. Một thông tin khiến các trinh sát rất chú ý, đó là tên cầm đầu nhóm côn đồ có mái tóc rất kì dị mà đám chơi bời hay gọi là "tóc quả dưa", nghĩa là nhuộm vàng và cạo đến 5-7 cái rãnh trắng phớ đến tận da đầu. Và trong lúc va chạm với nhóm 3 thanh niên chạy trốn vào quán của chị Huế, một tên bị thương vào mũi, chảy máu.

Các trinh sát nhận định các đối tượng là người ở khu vực xung quanh các địa bàn gây án nên khi bị thương sẽ phải tiến hành sơ cứu tại các trạm y tế, hoặc bệnh viện trong khu vực. Vì thế, các anh đã tiến hành rà soát tất cả các điểm nghi vấn nói trên. Đến Trạm y tế xã Cẩm Yên (Thạch Thất), các trinh sát được biết, có đối tượng "tóc quả dưa" đưa một thanh niên bị sứt mũi vào rửa vết thương và khâu 6 mũi.

Chập lại các thông tin, Công an huyện Phúc Thọ và Đội 13 đã tung các trinh sát rà soát tất cả các đối tượng có đặc điểm như 2 đối tượng nghi vấn trên. Đến trưa 27/6, đối tượng bị sứt mũi là Dương Văn Tạo, 19 tuổi, trú tại xã Long Xuyên (Phúc Thọ) đã bị bắt. Sau đó, lần lượt 6 đối tượng trong nhóm côn đồ trên sa lưới, gồm: Nguyễn Duy Tùng, 20 tuổi; Nguyễn Xuân Quý; Nguyễn Duy Huy, Phí Hồng Mạnh, Nguyễn Đình Quý, cùng 19 tuổi, trú tại xã Long Xuyên, Đỗ Văn Sỹ, 18 tuổi, trú tại xã Cẩm Yên (Thạch Thất).



7 đối tượng bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, những lời khai của nhóm đối tượng này khiến mọi người phải giật mình. Thực ra, cả 7 đối tượng trên đều là dân đi "đánh thuê" chứ chẳng hề có mâu thuẫn với ai. Cầm đầu là Nguyễn Bá Hạnh, tức Út, 20 tuổi, trú tại xã Lại Thượng (Thạch Thất). Tối 17/6, sau khi uống rượu tại nhà Sỹ, Hạnh và một người bạn ra đến quốc lộ 32 thì va chạm với một nhóm thanh niên. Cũng không nhìn rõ mặt, chỉ nghi đó là nhóm thanh niên xã Phụng Thượng, thế mà, Hạnh đã quay lại rủ cả bọn bạn đang uống rượu tại nhà Sỹ đi đến xã Phụng Thượng trả thù. Cả nhóm hơn chục đứa đã lấy 6 dao quắm và dao phớ, rồi chở nhau đi hành hung người khác theo cách "chém nhầm còn hơn bỏ lọt". Sự côn đồ, coi thường tính mạng con người của bọn chúng đã khiến nhiều người bị gây thương tích, trong đó có người đã vĩnh viễn tàn tật…

Nguyễn Bá Hạnh và một số đối tượng khác liên quan đến các vụ chém người đang bỏ trốn yêu cầu sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Hiện, các đối tượng mới khai nhận gây ra các vụ chém người đêm 17/6. Vì thế, cơ quan Công an cũng đang tiếp tục điều tra, xác định vụ chém người đêm 18/6 và 22/6 có do nhóm thanh niên trên hay nhóm đối tượng khác gây ra.



Theo T. Hòa (CAND)