Nhóm “đại bàng” tổ chức đánh giết bạn tù mới

Ngày 16/11, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án Nguyễn Thế Anh cùng 5 đồng phạm ra xét xử về tội giết người. Nguyễn Thế Anh được coi là kẻ đã gây ra vụ tổ chức đánh “dạy luật” rất dã man cho nhóm phạm nhân mới vào khiến một phạm nhân tử nạn.Cuối năm 2009, Nguyễn Thế Anh (37 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 24 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.



Thế Anh bị tạm giam tại buồng số 2, Khu 9A, Trại tạm giam số 2 Hà Nội và được cán bộ quản giáo tại buồng giam này là Trần Văn Hùng giao cho làm “Trực buồng”, hàng ngày giúp cán bộ quản giáo giữ trật tự, vệ sinh trong buồng giam.









Theo Nhật Anh (VTC)



Thế Anh tự phân chia những người trong buồng thành các nhóm gọi là “Trật tự” và “Vệ sinh”. Nhóm “Trật tự” được Thế Anh giao nhiệm vụ duy trì trật tự buồng giam, trong đó có việc bắt những phạm nhân mới vào buồng giam phải ngồi bó gối và đánh gọi là “dạy luật”. Nhóm “Trật tự” này gồm các bị án: Lưu Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh, Đàm Văn Thắng, Võ Tá Nguyên… do Lưu Tuấn Anh cầm đầu.Khoảng 16h ngày 12/4/2010, có 6 bị án mới được đưa vào buồng số 2, khu 9A trong đó có Lưu Danh Hải (SN 1979, trú tại xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội), bị TAND huyện Gia Lâm xử phạt 48 tháng tù về tội Cướp giật tài sản.Khi vào buồng giam, Lưu Tuấn Anh đã kiểm tra tư trang của các bị án mới và bắt lên sàn tầng 2 của buồng giam ngồi bó gối, cúi mặt, không được nói chuyện.Đến 17h cùng ngày, các bị án mới được ngồi bình thường để ăn cơm, ăn xong lại tiếp tục ngồi bó gối. Khoảng 19h30 cùng ngày, Nguyễn Thế Anh bảo Lưu Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Lâm và các đối tượng trong nhóm “Trật tư” cho những người mới xuống “học luật” và bảo Nguyễn Văn Ninh “gọi những đứa mới xuống dưới làm việc, xuống từng đứa một”.Ninh lệnh cho bị án Nguyễn Danh Hải xuống trước, Hải vừa bước xuống chân cầu thang thì bị Võ Tá Nguyên đứng trước ở đó dùng tay vỗ một cái vào đầu, Hải đi được mấy bước thì bị Đàm Văn Thắng dùng tay vỗ tiếp vào đầu. Hải lấy hai tay ôm đầu thì bị Nguyễn Tuấn Mạnh cầm hai chiếc dép xốp đập hai phát vào đầu. Lưu Tuấn Anh bảo Hải đi đến chỗ Nguyễn Thế Anh đang ngồi quỳ xuống để chào Nguyễn Thế Anh.Hải ngoan ngoãn quỳ xuống chào Nguyễn Thế Anh: “Em chào anh ạ”. Xong, Tuấn Anh bắt Hải quay mặt lại hỏi họ tên, án phạt… rồi Tuấn Anh giơ tay vỗ xuống đầu Hải, kéo vào và đá hai phát liên tiếp vào ngực làm Hải gục xuống sàn nhà. Khi Nguyễn Danh Hải đã ngã, Nguyễn Ngọc Lâm dùng tay vỗ tiếp vào đầu và dùng cùi chỏ đánh 2 phát vào mạng sườn của Hải. Thấy Hải nằm gục, Thế Anh nói: “khiêng nó ra chỗ khác”. Bị án Trịnh Ngọc Sơn, PHạm Ngọc Lâm và Lưu Tuấn Anh khiêng Hải để lên sàn nằm tầng 1. Xử lý Hải xong, Thế Anh bảo Nguyễn Văn Ninh gọi nốt 5 bị án mới xuống để đồng bọn đánh “dạy luật” như đã đánh Hải trước đó. Đánh xong, Thế Anh ra chỗ Hải nằm kiểm tra thấy Hải nằm im nên bảo đồng bọn xoa dầu cho Hải nhưng vẫn không tỉnh. Thế Anh dặn các bị án trong buồng: “Không ai được nói gì, nếu có ai hỏi thì bảo nó bị ngã”, rồi Thế Anh bảo một trong số đồng bọn gọi cán bộ báo cáo buồng hai có người cấp cứu. Cán bộ quản giáo trong ca trực nghe thấy tiếng gọi chạy đến kiểm tra thấy Hải nằm ngất trong buồng giam đã báo cáo Đội phó Đội quản giáo và gọi bác sỹ của trại vào buồng giam sơ cứu, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bộ Nông nghiệp.Đến 21h cùng ngày, bệnh viện xác định Nguyễn Danh Hải đã tử vong.Giám định pháp y kết luận nạn nhân chết cho suy tuần hoàn cấp do phản xạ ức chết thần kinh thực vật hậu quả của ngoại lực tác động vào vùng trước tim.5 bị án khác bị nhóm của Nguyễn Thế Anh đánh đã được đưa đi khám thương siêu âm nhưng không phát hiện có tổn thương gì. Các bị án khai bị đánh đau nhưng không thương tích nên không yêu cầu bồi thường và từ chối giám định thương tích.Trần Văn Hùng là cán bộ quản giáo buồng giam số 2 khu 9A – người đã đề xuất Nguyễn Thế Anh làm trực buồng nhưng vào ngày xảy ra sự việc, quản giáo Hùng đang nghỉ công tác đi học. Nguyễn Minh Đức là cán bộ quản giáo trong ca trực đã không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi sai phạm của các bị án trong buồng giam, dẫn đến sự việc nói trên.Do đó Ban Giám thị Trại tạm giam số 2 Công an TP Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với hai cán bộ quản giáo Trần Văn Hùng và Nguyễn Minh ĐứcTại cơ quan điều tra và tại tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau một ngày thẩm vấn và tranh luận, HĐXX nghỉ nghị án, chiều mai (17/11), tòa sẽ tuyên án.