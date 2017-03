Nhóm ghe cào trả tự do cho 8 cán bộ bị bắt giữ trái phép

Người dân tập trung đông đúc tại Trạm biên phòng Pháo Đài (thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên) theo dõi vụ việc bắt giữ trái phép nhiều cán bộ lực lượng chức năng của tỉnh Kiên Giang.

Chiều 4-7, Đại tá Đặng Văn Thống, Chính ủy Biên phòng Kiên Giang, cho biết hiện toàn bộ tám cán bộ đã được ngư dân trả tự do sau gần một ngày bị bắt giữ trái phép trong lúc làm nhiệm vụ tại ngư trường thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Trong hai ngày 2 và 3-7, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang, các lực lượng chức năng huyện An Minh gồm công an huyện, huyện đội kết hợp với lực lượng biên phòng huy động phương tiện của người dân ra kiểm tra các ghe cào trái phép trong vùng cấm thuộc xã Vân Khánh Tây.

Ngay sau khi kiểm tra vừa rời khỏi ngư trường thì lực lượng chức năng bị các ghe cào đuổi theo và bắt giữ toàn bộ thành viên trong đoàn gồm tám cán bộ và cả hai ngư dân cho mượn phương tiện.

Sau khi bắt giữ, các ghe cào chia nhỏ các thành viên trong đoàn rồi chở về thị xã Hà Tiên. Tại đây, nhiều người thân của các chủ ghe cào kéo đến rất đông nhằm theo dõi vụ việc nhưng không có hành động quậy phá hay gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, cuối tháng 5 vừa qua, ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, đã có ý kiến chỉ đạo xử lý tình hình tranh chấp ngư trường tại vùng biển huyện An Minh.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Kiên Giang chủ trì, phối hợp với lực lượng công an tỉnh điều tra về việc mua bán nền trên biển. Sau khi điều tra, nếu đủ yếu tố khởi tố thì tiến hành khởi tố vụ việc. Đồng thời mở đợt cao điểm truy quét, tuần tra, kiểm soát an ninh trên biển, tăng cường công tác xử lý, xử phạt, nhất là đối với việc che giấu biển số cũng như kiểm soát chặt chẽ việc xuất bến. Trong đó cần điều tra làm rõ vụ tàu của ngư dân bị đụng chìm trên biển vào ngày 17-5 vừa qua của ngư dân ở hai huyện Kiên Hải và An Minh để có biện pháp xử lý triệt để.

Đặc biệt, ông Nhịn còn giao Công an tỉnh Kiên Giang cử lực lượng điều tra, trinh sát nắm tình hình các chủ phương tiện trên đất liền, đồng thời tìm ra chủ mưu trong việc mua bán nền trên biển tại ngư trường vừa xảy ra vụ nhiều cán bộ bị bắt giữ trái phép.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài việc mua bán nền trên biển thì việc người dân tự ý rào chắn, bao chiếm trên vùng biển ra xa ngư trường, không cho các phương tiện khác vào để khai thác sò giống cũng là những nguyên nhân dẫn đến tranh giành ngư trường trên biển. Mấy tháng trước đây, trên vùng biển xã Bình An, huyện Kiên Lương đã xảy ra tình trạng tranh chấp ngư trường, tranh giành gây mất an ninh trật tự ở địa phương.