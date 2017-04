Nhóm người bí ẩn cắt trụi hàng cây ở đường Trường Sơn

Ngày 3-4, công an phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM cho biết có tiếp nhận vụ một số người tự động cắt tỉa cành cây xanh trên đường Trường Sơn, đường chính dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất và đang phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh khu vực làm rõ nguyên nhân.



Một số cây bị chặt cành chỉ còn thân cây. Ảnh ND

Cụ thể vào rạng sáng 2-4, tổ bảo vệ tuyến đường Trường Sơn đi tuần tra phát hiện một nhóm người (khoảng 6-7 người) đang tổ chức dùng cưa máy cắt tỉa cành cây xanh trồng giữa đường Trường Sơn (đoạn từ đối diện đường Cửu Long kéo dài đến đường tránh Hậu Giang). Tại đây có 17 cây xanh (cây phượng và điệp) bị cắt tỉa cành lá. Thấy có biểu hiện bất thường, lực lượng bảo vệ yêu cầu dừng lại việc cưa cắt cây và liên hệ đơn vị quản lý là Công ty TNHH Môi Trường Xanh.



Nhóm người đang cắt cành thì bảo vệ phát hiện nên bỏ chạy. Ảnh ND

Lập tức, nhóm người cắt tỉa lên xe máy bỏ chạy, bảo vệ và nhân viên Công Ty Môi Trường Xanh chỉ giữ lại được một chiếc xe tải biển số 54V-40... nghi vấn có liên quan đang đậu cách hiện trường chừng 100 mét rồi báo sự việc cho công an phường 2, quận Tân Bình.

Khi về trụ sở công an phường làm việc, tài xế xe tải trình bày chỉ nhận chở thuê do nhận được cú điện thoại của người đàn ông xưng tên là Đạt gọi đến đường Trường Sơn dọn chở cây xanh tới bãi rác trung chuyển với giá 700.000đồng/chuyến. Tài xế cũng không rõ nhóm người này là ai, việc chặt hạ cây xanh nhằm mục đích gì khi xe vừa tới hiện trường thì đã bị công an phường tạm giữ.



Biên bản của công an phường 2, quận Tân Bình xác nhận sự việc cắt chui cây xanh trên đường Trường Sơn

Công an tạm giữ giấy tờ xe tải và lập biên bản sự việc để chuyển giao Công ty TNHH Môi Trường Xanh xử lý.

Theo thiếu tá Lê Tất Hưng, Phó trưởng công an phường 2, quận Tân Bình thì xe tải chỉ được thuê chở không rõ sự việc, nhóm người tự ý cưa cắt cây đã “biến mất”, số điện thoại của ông Đạt không liên lạc được.