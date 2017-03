Nhóm người kéo đến hành hung nhân viên bệnh viện, gây náo loạn

Được biết, sáng cùng ngày giữa bà Trinh và một điều dưỡng của khoa mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Sau đó khoảng gần một giờ đồng hồ bất ngờ có một nhóm bốn người đến trước cửa Khoa Nhi la hét và xông vào nắm áo bà Trinh hành hung. Rất may người nhà bệnh nhân và hai y sinh có mặt đã kịp can thiệp đẩy những người này ra và đóng cửa lại.

Trao đổi với PV, BS Phan Thị Kim Chi, Trưởng Khoa Nhi cho biết, sự việc xảy ra là có thật. Tuy nhiên chưa đến mức xảy ra thương tích. Theo BS Chi, điều dưỡng tên H khẳng định nhóm người trên không phải là người nhà mình gọi đến trong khi bà Trinh khẳng định khi nắm cổ áo bà những này đã đe dọa là người nhà bà H, do đó vụ việc đang được thanh tra tiến hành làm rõ.

PN