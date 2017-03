Nhóm quay phim, tống tiền CSGT lãnh 16 năm tù

Theo Q. Nhật (NLĐO)

HĐXX đã tuyên phạt Ngô Quốc Bảo (25 tuổi, trú Đà Nẵng) 6 năm tù, Đinh Ngọc Trung (29 tuổi, trú Đăk Lăk) 5 năm 6 tháng tù; Trương Quốc Vũ (26 tuổi, trú Đà Nẵng) 2 năm tù; Huỳnh Ngọc Thọ (28 tuổi, trú Đà Nẵng) 2 năm 6 tháng tù.Theo cáo trạng, Bảo là người khởi xướng và lên kế hoạch quay phim nhằm tống tiền các CSGT tỉnh Thừa Thiên – Huế. Sau khi bàn bạc và được Trung đồng ý, ngày 16-4-2010, Trung, Bảo và Thọ chở nhau trên 1 xe máy chạy ra Quốc lộ 1, đoạn qua xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế), nơi tổ CSGT đang làm nhiệm vụ để khảo sát tình hình.Đến 3 giờ ngày 19-4-2010, cả nhóm rủ thêm Vũ quay lại địa điểm trên, lúc này có tổ tuần tra kiểm soát gồm 5 cán bộ do trung tá Nguyễn Ngọc Vinh, đội phó đội tuần tra kiểm soát số 2, làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ.Trung nấp sau cánh cửa ngôi nhà hoang cách địa điểm tổ tuần tra hơn 50 m sử dụng máy quay phim ghi lại toàn bộ hoạt động của tổ CSGT. Sau đó, Trung đưa đoạn phim cho Bảo sao chép ra 3 USB, bỏ vào phong bì, ghi rõ số điện thoại liên lạc rồi chuyển cho ông Vinh.Khi ông Vinh liên lạc theo số điện thoại thì đầu dây bên kia xưng là nhà báo, yêu cầu ông Vinh phải chuyển vào tài khoảng 200 triệu, nếu không sẽ tung đoạn phim lên mạng.Đến ngày 21-4-2010, ông Vinh chuyển cho nhóm Trung 120 triệu đồng (do 5 người trong tổ góp, mỗi người 24 triệu đồng).Khi đó, Trung và Bảo tiếp tục điện thoại đòi thêm 120 triệu đồng nhưng tổ CSGT của ông Vinh không chấp nhận. Sau đó, 2 tên này đã điện thoại và chuyển USB có đoạn phim cho Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế.Đến ngày 5-8-2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trung, Vũ và Thọ để điều tra tội “cưỡng đoạt tài sản”, còn Bảo bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt vào đầu năm 2013.Tại phiên xét xử, HĐXX công bố kết luận của cuốn băng ghi hình do Trung quay được cho thấy tổ CSGT của ông Vinh đã dừng phương tiện sai quy trình, không đưa tay chào người vi phạm, các CSGT hút thuốc, ôm người vi phạm. Tuy nhiên, không có cơ sở cho thấy các CSGT có hành vi nhận mãi lộ.Ông Nguyễn Văn Vinh, khai nhận tại tòa: “Khi nghe Trung vòi vĩnh tiền chúng tôi đã biết các đối tượng này lừa đảo, nhưng với những sai phạm như trong cuốn video, riêng tôi sẽ bị kỷ luật cảnh cáo, cách chức và điều chuyển công tác. Vì lo sợ các hành vi đó nên tôi và anh em trong tổ mỗi người nộp 24 triệu đồng gửi cho các đối tượng này để không bị tung lên mạng”.