Nhóm thanh niên hành hung học sinh, hiệu phó ra can cũng bị đánh

(PLO) - Hôm nay (28-3), Thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An), cho biết đã tạm giữ năm người đánh hội đồng một học sinh rồi đánh cả thầy hiệu phó khi vào can ngăn vụ gây rối, ẩu đả.