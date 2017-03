Nhóm trai làng sát hại 2 thanh niên vào tán gái làng

Ngày 26/7, TAND Tối cao tại đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm 9 bị cáo cùng ở thôn Liễu Ngạn, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) về tội “giết người”, “huỷ hoại tài sản”.







Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, tối ngày 23/6/2012, các đối tượng Nguyễn Gia Hiến (SN 1989), Nguyễn Gia Đạt (SN 1990), Nguyễn Văn Bốn (SN 1992), Nguyễn Thắng Hải (SN 1989), Nguyễn Tiến Thắng (SN 1993), Nguyễn Gia Đại (SN 1993) cùng trú tại thôn Liễu Ngạn cầm theo tuýp sắt, gậy gỗ; Nguyễn Tiến Tâm (SN 1995) mang theo dao phớ ra rìa làng chơi.Đến khoảng 20h30', anh Hoàng Xuân Thanh (SN 1996) và anh Hoàng Xuân Cường (SN 1993) cùng ở thôn Bùi Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) từ nhà chị Nguyễn Thị H (SN 1994) ở Thôn Liễu Ngạn ra về.Anh Thanh và anh Cường đi qua chỗ Hiến và nhóm bạn, bất ngờ bị Hiến hô đuổi đánh. Ngay sau đó Hiến, Lương, Đạt, Bốn dùng tuýp sắt, gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu và người anh Thanh và anh Cường, còn Tâm dùng dao phớ chém anh Cường.Khi thấy mọi người đuổi ầm ầm ở phía đầu làng, Vượng và Đảng là an ninh thôn chay ra xem có chuyện gì, còn Phán là công an xã vào nhà gọi loa yêu cầu nhân dân ra chặn hết các đầu ngõ và bắt 2 thanh niên lạ.Khi nghe tiếng loa thông báo, các đối tượng Thắng, Duy, Hải, Dũng, Đại, Nam, Cường cầm tuýp, gậy tiếp tục chạy đến đánh Thanh và Cường khiến hai anh gục tại chỗ.Sau đó, các đối tượng Duy,Tâm, Đại, Nam, Đảng,Thắng còn đập phá, đốt xe máy của hai thanh niên. Sau khi vụ việc xảy ra các đối tượng bỏ về nhà. Anh Thanh và anh Cường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành nhưng do vết thương quá nặng, 2 anh tử vong ngay trong đêm.Liên quan đến vụ án này còn có 9 người khác bị công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.Tại phiên toà xét xử phúc thẩm, do có một số tình tiết giảm nhẹ mới, nên HĐXX đã chấp nhận đơn kháng cáo của các các bị cáo và sửa một phần bản án. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt tội Giết người đối với các bị cáo: Nguyễn Gia Hiến (SN 1989) có vai trò chủ chốt trong vụ án bị phạt tù từ chung thân xuống 20 năm tù; Nguyễn Gia Lương (SN 1991) từ 16 năm tù xuống 14 năm tù; Nguyễn Gia Đạt (SN 1990) từ 17 năm tù xuống 16 ăm tù; Nguyễn Văn Dũng (SN 1975) từ 20 năm tù xuống 18 năm tù; Nguyễn Văn Bốn (SN 1992) từ 15 năm tù xuống 13 năm tù; Nguyễn Thắng Hải (SN 1989) từ 14 năm tù xuống 12 năm tù.Tội giết người và Huỷ hoại tài sản đối với các bị cáo: Nguyễn Tiến Thắng (SN 1993) 21 năm tù xuống 20 năm tù; Nguyễn Tiến Tâm (SN 1995) từ 13 năm xuống 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tiến Duy (SN 1989) từ17 năm xuống 14 năm 6tháng tù.Các bị cáo khác không có kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm gồm: Tội huỷ hoại tài sản đối với các bị cáo: Nguyễn Gia Đảng (SN 1963) 9 tháng 10 ngày tù; Nguyễn Gia Đại (SN 1993) 12 năm tù; Nguyễn Gia Nam (SN 1979) 12 năm tù.2 bị cáo Nguyễn Thắng Phán (SN 1960), là công an xã 2 năm tù; Nguyễn Bá Cường (SN 1982) 3 tháng 5 ngày về tội Gây rối trật tự công cộng.