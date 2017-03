Nhóm trộm xe gắn máy liên tỉnh lãnh án

TAND tỉnh An Giang ngày 22.1 xử sơ thẩm, tuyên phạt: Dương Thế Hùng (38 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, H.Châu Thành, An Giang) 13 năm tù giam về các tội “trộm cắp tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", Nguyễn Phước Sang (33 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) 3 năm tù giam về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, Hùng và Sang đã cùng nhau đột nhập vào nhiều trường học, trụ sở UBND các huyện, thị khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lấy cắp 9 xe gắn máy đem bán được trên 151 triệu đồng. Ngày 19.9.2011, Hùng và Sang vào TAND H.Thoại Sơn, An Giang trộm cắp một xe gắn máy của người dự tòa đem qua Kiên Giang bán thì bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ. Ngoài ra Hùng còn làm giấy CMND và giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả, đem cầm cố 12 xe gắn máy nhập lậu và xe trộm cắp cho các tiệm cầm đồ ở địa bàn tỉnh An Giang để thu lợi bất chính trên 34 triệu đồng. Theo Thanh Dũng (TNO)