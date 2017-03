Nhóm "yêu râu xanh" tuổi teen xin giảm án

Ngày 14/11, TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Trịnh Thăng Long (19 tuổi, quận Đống Đa) về hành vi hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

Cùng với Long, ba đồng phạm cũng kháng án là Hoàng Trọng Đạt (19 tuổi, quận Ba Đình), Nguyễn Xuân Thắng (18 tuổi) và Lê Quang Vinh (20 tuổi).

Tại phiên sơ thẩm, Long, Đạt và Vinh mỗi người bị tuyên phạt 30 năm tù về 3 tội danh trên, Thắng nhận 18 năm. Cho rằng mức án quá cao, 4 bị cáo chống án.

Trịnh Thăng Long trong phiên sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng.

Tại phiên phúc thẩm, chủ tọa nhận định TAND Hà Nội đã xem xét toàn diện vụ án, quá trình thẩm vấn cũng không có tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho 4 người này. Sau 5 lần HĐXX hỏi các bị cáo về việc rút đơn chống án, Long và Thắng đã đồng ý.

Riêng Đạt và Vinh, HĐXX nhận định dù gia đình các bị cáo trình giấy tờ liên quan bồi thường cho phía bị hại. Song hành vi của hai thanh niên này thuộc tội danh đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX cấp phúc thẩm không có căn cứ để xét giảm án.

Tòa phúc thẩm bác đơn kháng án, tuyên y án sơ thẩm với Đạt và Vinh về các tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản. Mỗi bị cáo tiếp tục phải nhận án phạt 30 năm tù.

5 tháng trước, 4 bị cáo này bị TAND Hà Nội xét xử cùng cô gái mang biệt danh My "Sói" và 3 người khác do gây ra 5 vụ hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản... Long và My "Sói" được xác định là chủ mưu.

Bản án xác định, sau khi gặp và kết đôi qua chat, My "Sói" và Long đã quy tụ Đạt, Thắng, Vinh và một số đệ tự, tạo thành băng nhóm thường xuyên tụ tập ở quán Internet trên phố Nguyên Hồng.

Nhóm này lên mạng tìm những cô gái bị "kẹt nét" để lừa cướp tài sản, khống chế để hiếp dâm và bắt bán dâm. Qua 5 vụ án, chúng đã cướp được tổng cộng 30 triệu đồng của các nạn nhân.

Theo Việt Dũng (VNE)