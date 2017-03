Nhốn nháo vì thiếu xe... ảo

Từ 7 giờ 30 ngày 11-1, Bến xe Miền Đông bắt đầu bán trước vé xe tết cho hành khách trên 16 tuyến do các doanh nghiệp (DN) ủy thác. Do lượng người đổ về bến xe quá đông nên các con đường như Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh bị ùn tắc nghiêm trọng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính gây ra cảnh lộn xộn trong bến xe là do một số DN tự bán vé tung chiêu hết xe, hết vé để hút khách.

Lại tung chiêu ảo hết vé

Tại quầy vé của một số hãng xe, hành khách phải xếp hàng khá dài chờ mua vé nhưng tình hình khá trật tự. Trong khi đó, ngay từ sáng sớm cảnh hỗn loạn đã diễn ra trước quầy vé của hãng Mai Linh. Phía trước quầy vé, nhân viên của hãng liên tục thông báo hết vé đi tuyến này, tuyến kia. Đến gần 8 giờ, hãng chính thức cho dán thông báo hết vé khiến nhiều người đang xếp hàng phía sau càng nhốn nháo.

Nhiều người mệt mỏi chờ đến lượt mua vé tại quầy vé của hãng Mai Linh. Ảnh: HUYỀN VI

Cố gắng lắm chúng tôi mới đọc được bảng thông báo vừa được dán, trong đó nêu đã hết vé đi các tuyến Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi… trước ngày 21 tháng Chạp. Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cách thức thông báo của Mai Linh không thể chấp nhận được vì cao điểm tết chỉ thực sự bắt đầu từ sau ngày 22 tháng Chạp.

Cách tổ chức bán vé thiếu khoa học của Mai Linh (bán vé đi nhiều tuyến và vào nhiều ngày cùng một lúc) đã góp phần tạo ra cảnh mất trật tự tại khu vực nhà ga trong sáng qua. “Chỉ đến khi chúng tôi nhắc nhở Mai Linh nên thông báo bán vé đi các tuyến, các ngày thành nhiều đợt, hành khách mới bớt đổ dồn về” - ông Hải cho biết.

Cũng theo ông Hải, tâm lý đám đông đã tạo ra cảnh nhốn nháo trước một số quầy vé của một số hãng xe có thương hiệu. Thực tế, nhiều hãng xe nhỏ có dàn xe chất lượng cao và giá vé hợp lý hơn nhưng ít được hành khách để ý tới. “Nếu các hãng nhỏ chịu làm tốt công tác thông tin, tiếp thị thì số đông hành khách sẽ biết đến” - ông Hải nói.

Lúc 15 giờ, chỉ có vài khách đến quầy vé bán trước của Bến xe Miền Đông hỏi thăm chừng. Ảnh: LƯU ĐỨC

Xe nhiều nguồn, không thiếu

800 là số lượng vé bán trước được Bến xe Miền Đông bán ra trong sáng 11-1 (cùng thời điểm năm trước chỉ là 500 vé). Đến 15 giờ, ở bốn cửa bán vé trước của bến xe chỉ có vài ba khách đến hỏi thăm.

Ông Hải lưu ý, việc nhiều hãng tuyên bố hết xe để tạo nên tình trạng “sốt vé” như vừa nêu là không trung thực. Lý do là sau khi ước lượng được lượng khách đăng ký, các hãng có thể điều hòa xe giữa các tuyến hoặc điều động xe từ Bến xe Miền Tây về miền Đông chạy trong các ngày từ 22 đến 26 tháng Chạp. Sau ngày 26 tháng Chạp, hãng lại điều xe ra miền Tây chạy vào dịp cao điểm của bến này. “Vì vậy mới có tình trạng một hãng hôm trước nói hết xe, hôm sau lại thông báo có đủ xe và bán vé tiếp cho khách” - ông Hải nói.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông, năm nay bến sẽ không thiếu xe đưa khách về quê ăn tết. Ngoài lượng xe của hơn 240 DN, hợp tác xã thường xuyên hoạt động, bến còn huy động thêm 700-800 xe từ các đơn vị chuyên chạy hợp đồng, xe buýt… tham gia giải tỏa khách vào những ngày cao điểm.

Trong sáng qua, Bến xe Miền Đông cũng chính thức thông báo giá vé cơ bản của xe chạy dịp tết (vì còn điều chỉnh 20%-60% theo từng ngày cao, thấp điểm) trên 16 tuyến có đông khách đi. Ngay sau đó, một số đơn vị chuyên chạy xe hợp đồng cũng chính thức ký hợp đồng vận chuyển với khách đi từ các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường ĐH... “Chúng tôi chỉ lấy giá bằng 40% giá vé ở Bến xe Miền Đông nhưng do khách sẽ đi hai chiều, về quê ăn tết và quay lại TP nên giá như thế là phù hợp” - ông Giang Văn Trí, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Thống Nhất, cho biết.

Tăng 60% giá vé xe sau tết tuyến Quảng Nam-TP.HCM. UBND tỉnh Quảng Nam vừa cho phép tăng 60% giá cước vận chuyển hành khách bằng ôtô tuyến Quảng Nam-

TP.HCM đối với lượt xe chạy sau tết. Cụ thể, loại xe thường có giá 320.000 đồng/người/lượt; xe chất lượng cao (ghế ngồi) giá từ 448.000 đồng đến 496.000 đồng/người/lượt; xe chất lượng cao (giường nằm) giá từ 592.000 đồng đến 656.000 đồng/người/lượt. Thời gian tăng giá từ ngày 4-2 đến hết ngày 18-2 (từ mùng 2 đến 16 tháng Giêng). Bắt đầu phát vé hỗ trợ sinh viên về quê đón tết. Từ ngày 12 đến 19-1, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP.HCM sẽ phát vé cho các sinh viên có tên trong danh sách được hỗ trợ vé xe tết (xem danh sách tại website hotrosinhvien.vn). Sinh viên cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên để đối chiếu khi nhận vé tại trung tâm (33 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1). Giá vé từ Bến xe Miền Đông đi các tỉnh

LƯU ĐỨC - HOÀNG LONG