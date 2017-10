Nhu cầu bảo mật, an toàn thông tin mạng rất cao

Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), đã cho hay như thế tại hội thảo góp ý cho dự luật An ninh mạng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức ngày 9-10.



Việt Nam trong những năm gần đây cũng gặp phải rất nhiều cuộc tấn công mạng, đe dọa tới an ninh kinh tế.

Tướng Thuận cho rằng: “Luật An ninh mạng là nhằm phòng ngừa, ứng phó nguy cơ đe dọa mất an ninh mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Điều này khẳng định tính cấp thiết của việc xây dựng và ban hành luật, nhất là sau thực tiễn nhiều vụ việc đe dọa an ninh, an toàn thông tin mạng như vừa qua”.

ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, nhìn nhận điện thoại thông minh, Facebook cũng như những tiện ích khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang có ảnh hưởng lớn, thậm chí khiến con người phải phụ thuộc. Mặt khác, công nghệ thông tin cũng đang được ứng dụng mạnh mẽ trong quản lý nhà nước. “Nhu cầu bảo mật, an toàn thông tin trên mạng vì vậy là rất cao” - ông Tuấn nói.

Đối với các doanh nghiệp (DN), ông Tuấn cho rằng bảo mật thông tin không chỉ giúp tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, mà còn làm cho người dùng tin tưởng DN hơn, từ đó DN có tiền đề, động lực để phát triển và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

“Dự luật cần phải đảm bảo được hai mục tiêu: An toàn thông tin và thúc đẩy kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN” - ông Tuấn nói.