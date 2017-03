Nhu cầu sử dụng điện sáu tháng đầu năm nay tăng 18,3% so với năm 2010

Kế hoạch sản xuất, mua và cung ứng điện năm 2011 của EVN dự kiến hơn 112 tỉ kWh. Trong đó, EVN sản xuất được hơn 48 tỉ kWh, số còn lại mua từ bên ngoài.

EVN cho biết khó khăn mà đơn vị này gặp phải là tốc độ phụ tải đang tiếp tục tăng cao hơn 17% so với năm trước, đặc biệt là vào mùa khô. Trong khi đó, do tình trạng mưa năm nay ít hơn năm trước nên lượng nước về các hồ thủy điện của cả nước vẫn còn thấp. Với thực trạng này, nếu các nguồn điện khác như tua bin khí, các nhà máy nhiệt điện than gặp sự cố trong khi vận hành thì sản lượng điện cung cấp trong mùa khô sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, EVN cho biết đã lên kế hoạch cung ứng điện cho mùa khô năm 2011: Huy động tối đa nguồn của các nhà máy nhiệt điện than, tua bin khí, điều tiết nước từ hồ của các thủy điện sao cho hợp lý giữa sản xuất nông nghiệp và sản xuất điện, nhất là các hồ lớn như hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, Pleikrông, Trị An, Hàm Thuận, Thác Mơ… Mặc dù từ đầu năm EVN đã đưa vào vận hành 12 tổ máy mới với tổng công suất gần 2.200 MW nhưng để đảm bảo nguồn điện cung ứng cho khách hàng, EVN đang đẩy nhanh các dự án xây dựng lưới điện, trạm biến áp mới ở nhiều nơi như Đăk Nông, Bình Phước, Dăk Lăk, Duyên Hải…

VĂN THUẬT