Nhức đầu chuyện sung công tang, tài vật

Cướp giật tang vật Tháng 1-2010, trong lúc đang bị Công an xã Đức Phú, Mộ Đức (Quảng Ngãi) lấy lời khai tại trụ sở, Trần Đức Duy đã giật số tiền tang vật 1,4 triệu đồng rồi bỏ chạy nhưng bị bắt ngay lập tức. Trước đó, Duy lẻn vào một nhà hàng xóm lấy trộm sợi dây chuyền vàng và 700.000 đồng. Ngoài ra, Duy còn là thủ phạm của nhiều vụ trộm cắp khác. Biển thủ tang vật Tháng 7-2009, Công an tỉnh Long An đã tước danh hiệu đối với hai đại úy Nguyễn Trọng Nhân và Nguyễn Văn Đơ, cảnh cáo, buộc xuất ngũ với thiếu úy Lương Xuân Thảo (đều là cán bộ Công an huyện Thủ Thừa). Trước đó, ba cán bộ này đã phối hợp với Công an huyện Bến Lức bắt Đặng Hoàng Tú khi Tú đang trên đường bỏ trốn sau khi trộm cắp xe máy. Công an khám người Tú có 2,9 triệu đồng và một điện thoại Nokia nhưng khi lập biên bản, ba cán bộ này không hề đề cập đến. Đến khi Tú bị đưa ra xét xử (lãnh hai năm tù), Tú và gia đình đã khiếu kiện... Trộm tang vật Tháng 10-2007, Vũ Trọng Việt, nguyên cán bộ Phòng Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu, đã lẻn vào kho vật chứng của cơ quan trộm hơn 8,1 kg thuốc phiện và 2,6 kg heroin. Thiên bất dung gian, hành vi của Việt đã bị công an phát hiện. Tham ô tang vật Tháng 8-2007, TAND quận Ninh Kiều đã phạt Nguyễn Thu Hà, nguyên thủ quỹ TAND tỉnh Cần Thơ, ba năm tù về tội tham ô tài sản. Từ năm 1996 đến tháng 10-1998, lợi dụng nhiệm vụ, Hà đã đem bán tang vật của một vụ án là một nhẫn vàng, một nhẫn kim cương và một đôi bông tai trị giá hơn 98 triệu đồng…