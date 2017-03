Những bất thường trong hành trình vào Đảng của phó giám đốc 'hụt'

"Do mong muốn sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng" Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, ông Sơn nói: “Tôi đã làm bản giải trình với tổ chức, anh cứ hỏi tổ chức chứ tôi không trả lời”. Trước các câu hỏi của PV như vì sao không xin vào Đảng ở cơ quan công tác, vì sao kết nạp Đảng tại địa phương mà không báo cho cơ quan công tác, vì sao không chuyển sinh hoạt Đảng khi công tác ở Sở VH-TT&DL mà đến khi chuyển qua Văn phòng UBND tỉnh mới chuyển… ông Sơn đều từ chối trả lời. Trong bản giải trình với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Sơn viết: “Bản thân chưa nhận thức sâu sắc về công tác Đảng, do mong muốn sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng nên suy nghĩ chi bộ thôn Vạn An đang tạo điều kiện phấn đấu”. Trong khi đó, ông Trần Kim Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định, nói: “Anh Sơn không trung thực. Khi chuyển sinh hoạt Đảng không ghi là Sở VH-TT&DL, vì sợ bị lộ nên ghi là xã Mỹ Châu. Bây giờ anh này cứ năn nỉ xin giữ lại trong Đảng, nói rằng do cháu muốn vào Đảng quá! Nhưng quy định không thể để vậy được. Tôi động viên ảnh sai thì nhận đi rồi phấn đấu lại!”.