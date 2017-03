Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng

NHỮNG CON SỐ THÚ VỊ CỦA CUỘC THI “VẼ TRANH BIẾM VỀ ĐỀ TÀI CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRÊN BÁO CHÍ” 1.Toàn bộ cuộc thi - Tổng số tranh gửi tham dự cuộc thi: 615 tranh - Số họa sĩ gửi tranh tham dự: 35 họa sĩ - Số tranh đã đăng báo:198 tranh (tương đương 32%) -Số báo đã đăng tranh:11 báo (Tuổi trẻ, Đại đoàn kết, Lao động Nghệ An, Tuổi trẻ cười, Pháp luật TP.HCM, VTC News, Báo Hải Dương, Làng Cười, Dân trí, Tiền phong, Tạp chí Khoa học và công nghệ Hải Dương). -Ngoài các họa sĩ chuyên nghiệp, cuôc thi còn có sư góp mặt của các biếm sĩ “tay ngang” đang làgiảng viên đại học, giáo viên trung học, chiến sĩ công an, tiến sĩ y khoa, kiến trúc sư, sinh viên sân khấu điện ảnh… -Số họa sĩ nữ tham dự cuộc thi:02 nữ họa sĩ(Nguyễn Diệp Thanh – bút danh Sói và Nguyễn Ngọc Thủy – bút danh Tép). -35 họa sĩ gửi tranh dự thi đến từ12 tỉnh, thành phố(Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, TPHCM, Bạc Liêu, Khánh Hòa, Cần Thơ, Sóc Trăng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắc Lắc, Hải Dương). -Họa sĩ lớn tuổi nhất: Công Danh (TPHCM) và Văn Thanh (Hà Nội), cùng76 tuổi. - Họa sĩ ít tuổi nhất: Nguyễn Ngọc Thủy (Tép),20 tuổi; - Các vấn đề được họa sĩ quan tâm nhất:Đề án Sách giáo khoa điện tử, Đề án cải cách sách giáo khoa 34.000 tỷ, Bệnh dịch sởi, cảnh sát giao thông ăn tiền mãi lộ, kê khai tài sản, Vinashin, xăng dầu, điện, tổ chức cán bộ… 2.Vòng chung khảo - Số tranh được lựa chọn vào vòng chung khảo:70 tranh(tương đương 11%); - Số họa sĩ có tranh được chọn vào vòng chung khảo:23 họa sĩ; - Họa sĩ có nhiều tranh vào chung khảo nhất:Nguyễn Thị Diệp Thanh (Sói) vàNguyễn Văn Dũng (Cận), mỗi người có 06 tranh được lựa chọn vào vòng chung khảo; - Tranh được nhiều người bầu chọn nhất tại triển lãm “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”: Tranh “Xử án oan sai” của tác giả Nguyễn Quang Phan và “Nắn đường tránh nhà quan lớn” của Lê Phương (Leo)