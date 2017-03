Những chia sẻ của Tổng Bí thư khi vận động bầu cử

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy khi cùng bốn ứng cử viên ĐBQH khoá XIV nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 1 (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, thủ đô Hà Nội), trình bày chương trình hành động của mình trước các đại diện cử tri quận Ba Đình tại Hội nghị tiếp xúc, vận động cử tri diễn ra sáng nay 6-5.





"Thực ra năm nay tôi cao tuổi rồi, năm nay 72 tuổi, 6 khóa Ủy viên trung ương, 5 khóa Bộ Chính trị, 2 khóa Tổng bí thư, 3 khóa Bí thư thành ủy Hà Nội. Kỳ vừa rồi, tôi đã xin nghỉ bằng văn bản nhưng do tình hình cụ thể của đất nước, Đảng ta nên trung ương và Đại hội vẫn yêu cầu tôi phải tiếp tục công tác, là Đảng viên, tôi phải chấp hành. Lần này được Trung ương, các cơ quan hữu quan, bà con khối phố giới thiệu ra để ứng cử ĐBQH khóa XIV, đây cũng là trách nhiệm của mình phải làm khi được Đảng, nhân dân tín nhiệm giao phó, phải cố gắng hết sức mình”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại hội nghị vận động bầu cử sáng 6-5. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Ông nhấn mạnh nếu trúng cử sẽ “học nhân dân nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn”. Đặc biệt là sẽ có điều kiện phối hợp công tác tốt hơn giữa bên Đảng, Quốc hội, Chính phủ, quân đội.

Ông cũng chia sẻ dù được bầu làm ĐBQH hay không thì ông vẫn luôn luôn tâm niệm một điều là “phải là người công dân tốt, cán bộ, Đảng viên tốt, kiểu gì cũng phải cố gắng, trên cương vị nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

“Vừa qua, sau Đại hội Đảng lần thứ XII, mọi việc tương đối suôn sẻ. Nhất là phân công cán bộ, kỳ họp thứ 11 (Quốc hội khóa XIII) rất thành công. Phân công cán bộ vào các chức danh mới, dù còn ý kiến này, ý kiến khác nhưng cơ bản là thấy đang có khí thế. Bên Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các bộ trưởng đều hăng hái. Cả hai Bí thư Hà Nội và TP.HCM đều đang làm hết sức mình. Hy vọng là sẽ có bước phát triển mới, xung lực mới...”, Tổng bí thư nói.



Cử tri nghiên cứu danh sách các ứng cử viên. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm nhất hiện nay của cả nước. Đầu tiên là kinh tế phải tiếp tục phát triển, khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua, nhất là nợ công, nợ xấu, phát triển chưa bền vững, năng suất, chất lượng chưa hiệu quả. Phải mạnh hơn nữa về kinh tế, có thực mới vực được đạo.

Thứ hai phải xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cho tốt, tổ chức, bộ máy con người phải trong sạch, vững mạnh, gần dân, lắng nghe dân, chống cho được tham nhũng, tiêu cực.

“Lần này, các cơ quan đang rất hăng hái thực hiện nhiệm vụ này, tuy nhiên còn khó khăn lắm, phức tạp. Phải dựa vào dân để chống tham nhũng, tiêu cực chứ đi đâu dân cũng chưa hài lòng. Tham nhũng vặt cũng có, tham nhũng lớn, cấp dưới cũng có, cấp trên cũng có. Xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt”, ông nhấn mạnh.

Tthứ ba là giữ cho được độc lập chủ quyền của quốc gia đồng thời giữ cho môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. "Tôi cũng mới đi vùng 4 Hải quân về và thấy ta cũng hiện đại lắm, 5 - 6 tàu ngầm, tàu hộ tống tên lửa, xây dựng quân cảng Cam Ranh đoàng hoàng"- Tổng Bí thư nói.

Kết lại phần trình bày chương trình hành động của mình, Tổng bí thư nhấn mạnh: “Cả kinh tế, quốc phòng, đối ngoại phải làm tốt. Có nhiều việc nhưng ba việc đó phải tập trung vào và muốn làm được thì phải tiếp tục lắng nghe dân, đây là điều quan trọng lắm”.