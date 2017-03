Những dấu mốc quan trọng trong vụ chị 've chai' và 5 triệu Yen

Cùng Pháp luật TP.HCM điểm lại những cột mốc quan trọng trong suốt hành trình 14 tháng mong chờ của vợ chồng chị bán ve chai. Ước mơ được đổi đời có lúc tưởng chừng đã tan biến như bọt biển, nhưng may mắn đã đến với chị như khẳng định một chân lý: người lương thiện, trung thực sẽ luôn được giúp đỡ và nhận được điều tốt lành từ cuộc sống.

Ngày 21-3-2014

Cách đây hơn hai năm, trong một chuyến hàng bình thường như bao chuyến hàng khác, vợ chồng chị bán ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi) và anh Trịnh Minh Vương (37 tuổi) quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại hẻm 84 Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình, tháo dỡ một thùng loa (loại của Nhật). Đây là món hàng anh chị mua được từ trước tết Nguyên Đán.

Mở thùng ra, vợ chồng anh Vương thấy một hộp gỗ nhỏ. Mở chiếc hộp gỗ ra, hai vợ chồng anh bất ngờ nhìn thấy nó chứa chứa đầy tiền. Tất cả đều là tiền nước ngoài, từng xấp tiền Yen, mỗi tờ có mệnh giá10.000 yen, tổng cộng là 5 triệu, được để lộn xộn, rơi vãi khắp nền nhà.



Anh Vương kể lại việc nhặt được tiền

Chị Hồng đã đem toàn bộ số tiền giao lại cho công an quận Tân Bình giữ để thông báo tìm chủ sở hữu.

Ngày 23-3

Công an Phường 10, quận Tân Bình mời chị Hồng, anh Vương lên trụ sở hướng dẫn làm đơn, bổ sung một giấy tờ khai báo về vụ việc.

Lãnh đạo Công an quận Tân Bình cho biết, hơn 5 triệu Yen chị Hồng giao nộp sẽ tạm thời được gửi vào kho bạc nhà nước.

Ngày 28-4

Công an quận Tân Bình làm thủ tục thông báo công khai tìm người sở hữu số tiền đến nhận. Số tiền trên được gửi cho ngân hàng trên địa bàn quận.

Trường hợp một năm sau ngày thông báo nếu không ai tới nhận thì sẽ chuyển cho tòa án áp dụng pháp luật dân sự để định đoạt số tiền trên có thuộc về người lượm ve chai hay không và được hưởng bao nhiêu.

Một tuần sau, có khoảng 10 người đến nhận là chủ nhân số tiền nhưng qua xác minh tất cả những trường hợp này đều không có căn cứ chứng minh.



Sau khi nộp tiền lên cơ quan công an, chị Hồng vẫn tiếp tục công việc hằng ngày của mình

Ngày 7-4-2015

Thời hạn 1 năm tìm chủ nhân số tiền trên đã gần hết, công an quận Tân Bình mời vợ chồng chị đến để bổ túc hồ sơ. Do không tìm được chính xác chủ nhân của 5 triệu Yen này nên khả năng số tiền sẽ được trao trả cho chị Hồng, người đã may mắn nhặt được nó.

Chị Hồng được hướng dẫn làm thủ tục để chuẩn bị nhận lại số tiền 5 triệu yen (hơn một tỷ đồng) họ tìm thấy trước đó. Đây là lần thứ hai chị Hồng đến cơ quan công an bổ túc hồ sơ.



Anh Vương, chị Hồng hi vọng sẽ được nhận số tiền mình đã may mắn nhặt được

Ngày 25 – 4

Khi thời hạn 1 năm chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc, thì bất ngờ xuất hiện một nhân vật mới, đó là bà bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi) ở vùng ven Sài Gòn, tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn (TP.HCM).



Bà Ngọt (bên trái) bất ngờ xuất hiện vào phút chót, tự nhận là chủ nhân 5 triệu Yen

Bà Ngọt tự nhận mình chính là chủ nhân của món tiền 5 triệu Yen trong thùng loa cũ. Theo bà, đây vốn là số tiền chồng của bà, ông Efolayan Caleb (người gốc Nigeria) từng có thời gian làm việc tại Nhật tích lũy và giấu trong thùng loa. Sau đó ông này về nước chăm sóc mẹ bệnh, bà Ngọt do không biết sự việc nên đã đem thùng loa cũ đi sửa rồi quên luôn.

Ngày 4-5

Do xuất hiện nhân vật mới là bà Ngọt, quá trình điều tra, xác minh làm rõ cần nhiều thời gian. Công an quận Tân Bình cho biết sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tranh giành quyền sở hữu 5 triệu Yencho TAND quận Tân Bình phán quyết.

Ngày 12-5

Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng công an quận Tân Bình, ra thông báo bằng văn bản cho chị Hồng với nội dung chưa thể giải quyết số tiền trên theo quy định của pháp luật là thời hạn một năm kể từ thời điểm đăng tin tìm chủ sở hữu.

Trong đó, Đại tá Châu khẳng định do sự việc phát sinh tình tiết mới, cần có thời gian xác minh làm rõ để bảo vệ quyền lợi cho các bên liên quan nên công an Tân Bình chưa thể giải quyết.

Chiều 13-5





Một trong các giấy tờ bà Ngọt cung cấp

Bà Ngọt (người nhận là chủ số tiền trên) đến công an quận Tân Bình cung cấp thêm một số giấy tờ liên quan đến chồng bà và số tiền 5 triệu Yen. Trong đó có các loại giấy như giấy phép lao động do Sở Lao động thương binh và xã hội cấp cho ông Caleb làm giáo viên tại công ty TNHH MTV Úc Đại Lợi, giấy tạm trú do Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an TP.HCM cấp cho ông Caleb thời hạn từ tháng 6-2010 đến tháng 6-2013.

Cũng trong ngày này, bà Hồng nộp đơn khiếu nại quyết định kéo dài thời hạn bàn giao 5 triệu Yen lên công an Tân Bình .

Chị Hồng đến công an Tân Bình nộp đơn khiếu nại

Ngày 15-5

Thượng tá PhạmNgọc Tiến - phó trưởng Phòng quản lý xuất nhậpcảnh (PA72) Công anTP.HCM cho biết đã cungcấp thông tin cho Công anQ.Tân Bình về hànhvi làm giả giấy tờ của Afolayan Caleb.

Theo đó, ông Caleb đã dùng hộ chiếu giả, giả mạo giấy tờ để xin cấp thẻ tạm trú. PA72 đã đề nghị hủy thẻ tạm trú của ông Caleb. Ngày 27-6-2013, Đại sứ quán Nam Phi có công văn trả lời sự thật về hộ chiếu của Caleb thì trước đó hơn 10 ngày, Caleb đã rời khỏi Việt Nam và từ đó đến nay không quay lại.



Ông Afolayan Caleb bị kết luận đã dùng giấy tờ giả

Ngày 18-5

Bà Ngọt phản bác thông tin tấm hộ chiếu được phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72, Công an TP HCM) cấp cho ông Afolayan Caleb là giả. Bà còn thông tin hiện chồng bà không thể sang Việt Nam mà sẽ ủy quyền cho bà giải quyết việc này.

Ngày 19-5

Công an Tân Bình đưa ra thông báo bác đơn của bà Ngọt về việc yêu cầu xác nhận bà là chủ sở hữu 5 triệu Yen.

Đồng thời, chị Hồng được mời cùng đại diện luật sư đến công an Tân Bình làm việc để khẳng định thông báo trên.

2-6

Công an Quận Tân Bình mời luật sư Hà Hải và chị Hồng đến để được hướng dẫn làm đơn nhận lại số tiền 5 triệu Yen.

Khoảnh khắc vui mừng của anh Vương (áo caro) khi biết sẽ được nhận lại số tiền

15 giờ 55 cùng ngày, sau hơn 1 năm chờ đợi, tại Chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở TP.HCM, số 10 Võ Văn Kiệt, quận 1, luật sư Hải và chị Hồng đã nhận lại đầy đủ số tiền 5 triệu Yen “không thiếu một tờ nào”, theo lời chị Hồng vui mừng nói. Sau khi thực hiện các thủ tục nhận 5 triệu yen, cơ quan chức năng sẽ tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin rõ về sự việc.

Chị Hồng tươi cười đến ngân hàng nhận 5 triệu Yen, chị gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua

Hành trình nhận lại 5 triệu Yen của vợ chồng chị Hồng gặp nhiều trở ngại nhưng cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp. Từ đây, một trang mới sẽ mở ra cho cuộc sống của đôi vợ chồng với rất nhiều kỳ vọng và niềm tin.



Cái kết có hậu cho vợ chồng chị bán ve chai