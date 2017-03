Những điều ít biết về TNGT - Bài 1: Tránh xa điểm mù của xe tải

Theo Ban ATGT TP.HCM, trong chín tháng đầu năm, TP xảy ra 66 vụ TNGT do lỗi không chú ý quan sát, làm 56 người chết, 21 người bị thương (đứng thứ ba về nguyên nhân TNGT, chỉ sau nguyên nhân lưu thông không đúng phần đường và chạy quá tốc độ). Phụ xe xuống đường hỗ trợ tài xế Khi những chiếc xe siêu dài quay đầu hay di chuyển từ trong bãi xe ra đường là lúc điểm mù xuất hiện rộng nhất. Đa phần lái xe sẽ không quan sát hết được phần phía sau của xe, còn người bộ hành cũng như người đi xe máy hay có thói quen lấn thêm một chút để vượt qua. Lúc đó nếu lái xe tải bất ngờ lùi xe lại hoặc xử lý thiếu chính xác một chút là xe máy hoặc người bộ hành sẽ lọt vào gầm xe tải. Cách tốt nhất để hạn chế tai nạn do điểm mù trong tình huống này là phụ xe tải phải xuống đường hỗ trợ, ra hiệu để lái xe xử lý chính xác và yêu cầu người đi đường dừng lại trong khi xe tải chuyển hướng. Một CSGT Công an TP.HCM