Những điều ít biết về TNGT - Bài 2: Chạy xe máy lại tưởng lái ô tô

Lấn đường ban đêm, nhiều người chết Theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM thời gian qua TP đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do xe máy, ô tô đi sai làn đường, nhất là vào ban đêm. - 23 giờ ngày 8-9, tại đường Nguyễn Bình (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) xảy ra vụ va chạm giữa xe máy 51Z5-2003 do Võ Hoàng Dương chở Võ Khắc Nhu với xe máy 36F7-3030 do Nguyễn Thanh Hiền điều khiển chạy ngược chiều. Cú va chạm làm cả ba người tử nạn. Nguyên nhân do xe máy 51Z5-2003 lấn tuyến. - 19 giờ 45 phút ngày 15-3, trên đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận) xảy ra va chạm giữa ô tô khách 53N-3863 với xe máy 70H-4122 làm người đi xe máy (Trần Tấn Đức, quê Tây Ninh) chết tại chỗ. Nguyên nhân do xe máy chạy không đúng phần đường. - Chiều tối 31-3, tại khu vực cầu Bà Tiếp trên tỉnh lộ 8 (ấp 2, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi), xe buýt 53N-5171 do Hà Minh Tuấn cầm lái đã lấn trái gây tai nạn làm chết tại chỗ ông Nguyễn Bá Phương (quận 5) khi ông Phương đang điều khiển xe máy đi ngược lại.