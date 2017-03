Những điều ít biết về TNGT - Bài 4: Áp lực tiền, xe buýt - taxi thành “hung thần”

Xe buýt, taxi là phương tiện vận tải hành khách công cộng quan trọng ở các TP lớn. Ở các nước phát triển, khi sử dụng loại phương tiện này, người dân luôn cảm thấy rất an toàn. Thế nhưng ở TP.HCM, xe buýt, taxi lại được xem như hung thần trên đường phố. Vì sao?

Xe vua, chạy kiểu gì chẳng được

Gửi cho chúng tôi ảnh một chiếc taxi quay đầu sai quy định trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, anh Nguyễn Minh (nhà ở phường 17, quận Gò Vấp) bức xúc: “Hôm đó, tôi đang đi xe máy đến gần giao lộ Nguyễn Oanh - Lê Đức Thọ thì có một chiếc taxi đang chạy ngược chiều đột ngột quay đầu rất ẩu ngay trước mũi xe tôi, sau đó ngang nhiên lủi lên vỉa hè đón khách. May tôi thắng kịp, nếu không đã đâm thẳng vào chiếc taxi này rồi!”.

“Muốn biết taxi chạy ẩu cỡ nào thì nên đến đường Bùi Thị Xuân, quận 1 (tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn)” - một CSGT nói với chúng tôi. Quả đúng như vậy, sáng 6-12, ngay khi vừa tới tuyến đường này, chúng tôi chứng kiến nhiều người đi xe máy đoạn gần giao lộ Bùi Thị Xuân - Cách Mạng Tháng Tám được một phen hú vía vì một chiếc taxi đang lưu thông bất ngờ lao qua đường bên kia rồi lủi lên vỉa hè đón khách.

Trong 2 giờ đồng hồ có mặt tại đường Bùi Thị Xuân, chúng tôi nhận thấy hoạt động taxi hết sức lộn xộn. Để tránh bị xử phạt vì đỗ xe sai quy định, tài xế taxi sử dụng chiêu “dừng hờ” để chờ khách. Họ cho xe đậu trên đường nhưng vẫn ngồi trước vô lăng và bật đèn xi nhan. Nếu thấy CSGT, tài xế sẽ chạy đi, còn không thì cứ đậu trên đường. Khi có khách gọi, họ lao vút tới đón và những người đi xe máy chỉ còn biết hốt hoảng né tránh.

Taxi quay đầu xe sai quy định trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. (Ảnh do người dân cung cấp)

Tương tự taxi, nhiều người không khỏi ngao ngán khi nói về xe buýt. “Đó là xe vua, muốn chạy kiểu gì chẳng được. Người đi xe máy thấy xe buýt nên tránh xa chứ mấy ổng đang chạy giữa đường rồi đột ngột tấp vào lề đón trả khách thì làm sao né kịp” - anh Nguyễn Văn Sơn, nhà ở đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, bày tỏ.

Chỉ riêng trong ngày 5-12, trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình) đã xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe buýt làm một người chết, một người bị trọng thương. “Xe buýt ở TP.HCM được ưu tiên rất nhiều khi lưu thông trên đường và cũng rất ít khi bị CSGT xử phạt. Có lẽ vì thế mà tài xế chạy cực ẩu, rất dễ gây tai nạn” - một chuyên gia giao thông nhận định.

Áp lực cơm áo gạo tiền

Theo Đội CSGT quận Tân Bình, chiêu thức dừng xe của tài xế taxi trên đường Bùi Thị Xuân cũng được cánh tài xế ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất áp dụng. “Khu sân bay hiện có đến 13 hãng taxi hoạt động, mỗi ngày có đến 500 đầu xe ra vào. Do không có đủ bãi đậu xe nên tài xế thường dùng chiêu “dừng hờ” để đậu xe trái phép trên các tuyến đường gần sân bay. Việc này khiến tình trạng giao thông ở khu sân bay thêm phức tạp” - một cán bộ Đội CSGT quận Tân Bình cho biết.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, tài xế taxi ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết hiện các hãng taxi thường áp dụng mô hình giao xe theo ca với thời gian 24 giờ liên tục. Điều này khiến cánh tài xế taxi bị áp lực rất lớn. Khi lên ca, tài xế phải trả tiền nhận xe khoảng 600.000 đồng, tiền xăng dầu họ cũng tự trả. “Vì thế anh em phải chạy hết ga, cố kiếm (và tranh giành) thật nhiều khách thì mới sống được. Mà chạy nhiều, chạy nhanh thì rủi ro càng cao. Biết vậy nhưng vì cơm áo gạo tiền nên ai cũng phải chấp nhận” - anh Tuấn bộc bạch.

Về tình trạng xe buýt chạy ẩu, theo lý giải của nhiều nhân viên quản lý xe buýt của Công ty Xe khách Sài Gòn, nguyên nhân là do áp lực về thời gian, chung quy cũng là vì tiền. Để đáp ứng đúng lộ trình và đảm bảo về mặt thời gian cho hành khách, xe buýt phải chạy theo khung giờ quy định. Nếu tài xế chạy không đúng giờ quy định mà không có lý do chính đáng như hư xe, đường kẹt xe, ngập nước thì sẽ bị phạt. Do đó, đối với những đoạn đường có nhiều khách, tài xế cho xe chạy chậm để bắt khách. Đến đoạn đường ít khách, họ tăng tốc, phóng nhanh để bù lại. Đây là nguyên nhân chính khiến xe buýt trở thành hung thần đường phố.

Suýt choảng nhau vì giành khách Đầu tháng 12, tôi gọi điện thoại cho hãng taxi X yêu cầu một chiếc bảy chỗ. Một lúc sau, một chiếc chạy ào đến đậu trước nhà, tài xế phóng xuống vội vàng mở cửa. Tôi chưa kịp bước lên thì có một tài xế khác cũng của hãng X chạy tới chặn lại. Thì ra anh ta đến trước nhưng đậu xe ở đầu hẻm theo quy định, còn người kia đến sau nhưng lại phóng thẳng vào hẻm. Cả hai cự cãi rất dữ dội, thậm chí suýt động tay động chân như côn đồ. Những người như thế thì làm sao chạy xe đàng hoàng được. Chị TRẦN THỊ THƯƠNG, phường Thạnh Lộc, quận 12

TRUNG THANH - MINH HIẾU