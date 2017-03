Những ngày tới, TP.HCM còn mưa trái mùa

Nguyên nhân do những ngày trước nhiệt độ của khu vực này tăng lên 33oC đến 34oC nên gia tăng lượng nước bốc hơi, kèm theo ảnh hưởng không khí lạnh từ miền Bắc và biển Đông tràn vào.

Cũng theo bà Lan, từ ngày 27 tháng Chạp (tức 20-1), thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc. Đến ngày 28 tháng Chạp, đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Nam Bộ và các tỉnh miền Tây. Dự báo trong đêm giao thừa, mùng một và mùng hai tết, nhiệt độ tại TP.HCM khoảng 20oC. Các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương có nhiệt độ từ 18oC đến 19oC. Các tỉnh miền Tây từ 22oC đến 23oC. Tất cả khu vực này về đêm trời se lạnh. Từ ngày mùng ba tết, có thể mưa trái mùa sẽ xuất hiện nhưng chỉ xảy ra cục bộ chứ không trên diện rộng.

V.THUẬT