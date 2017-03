Những nghi vấn trong vụ nhà báo Hoàng Hùng

Cuối tháng 3, TAND tỉnh Long An kết luận, do bà Liễu có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Văn Tâm nên cuộc sống vợ chồng bắt đầu rạn nứt. Đến 2010, bà Liễu thường xuyên cùng người tình sang Campuchia đánh bạc và thua nợ dẫn tới mâu thuẫn gia đình căng thẳng.

Do vậy, ông Hùng tức giận đã đánh đập vợ. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, bà Liễu nảy sinh ý định mua xăng đốt chồng. Rạng sáng 19/1/2011, lợi dụng lúc ông Hùng đang ngủ say tại phòng làm việc ở lầu một, Liễu ra lan can thả sợi dây dù xuống đất để tạo hiện trường giả. Sau đó, bà này lấy bịch xăng quăng về phía chồng, đốt tờ báo ném vào rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ. Khi nghe tiếng chồng kêu cứu, bà Liễu chạy ra đẩy ông Hùng vào nhà tắm dội nước, dập lửa.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng 10 ngày sau thì tử vong.Cho rằng việc VKSND tỉnh Long An chỉ truy tố một mình bà Liễu về tội Giết người là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên luật sư của gia đình bị hại đã yêu cầu phải trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên, sau 2 lần điều tra bổ sung cơ quan điều tra vẫn bảo lưu quan điểm, không có đồng phạm trong vụ án. Cáo trạng của VKS cũng chỉ truy tố mình bà Liễu.