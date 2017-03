Những người liên quan không được tiếp tục tham gia đội liên ngành

Theo Thượng tá Lê Minh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng, Cơ quan Quân sự huyện Khánh Sơn, trong lực lượng chuyên ngành mà Huyện đội tham gia, có 11 người nhận tổng cộng 220 triệu đồng gọi là tiền lộc rừng từ một người tham gia đào trầm tên Khánh. Sau khi kiểm tra và xác minh, những người này đã tự động nộp lại số tiền được chia.

Ông Nguyễn Tiến, Phó Giám đốc Công an huyện Khánh Sơn, thừa nhận trong lực lượng chuyên ngành được tổ chức để đẩy đuổi những người đào trầm, có hơn 10 người của công an huyện tham gia. “Ngay khi sự việc được phát hiện, chúng tôi đã yêu cầu những người tham gia trong đội liên ngành làm bản tường trình. Hiện chúng tôi chưa kỷ luật hay đình chỉ công tác bất kỳ ai có liên quan đến việc thu kỳ nam. Còn việc lực lượng công an tham mưu và thu giữ kỳ nam của người đào trầm là hoàn toàn đúng chức trách, đúng luật” - ông Tiến cho biết. Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề tại sao người dân phản ánh lực lượng công an thu giữ bốn khúc kỳ nam nhưng chỉ nộp lại một khúc nhỏ nhất thì ông Tiến nói phải chờ kết luận điều tra mới biết được.

Như đã đưa tin, hàng chục người dân đào trầm vừa đồng ký đơn gửi lên UBND huyện, Công an huyện Khánh Sơn tố cáo nhiều cán bộ trong đội liên ngành của huyện đã “tư túi” tiền bán kỳ nam.

