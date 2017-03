Những nội dung cốt yếu trong chuyến công du châu Âu của Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là quốc khách đầu tiên của tân Thủ tướng Bỉ Charles Michel

Bước phát triển mới trong hệ hợp tác Việt Nam-Bỉ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là quốc khách đầu tiên của tân Thủ tướng Bỉ Charles Michel. Đây cũng là hoạt động đối ngoại đầu tiên của Chính phủ liên bang Bỉ do Thủ tướng Charles Michel đứng đầu, diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Charles Michel tuyên thệ nhậm chức.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo Bỉ đã nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên như: Cảng biển, dịch vụ hậu cần, giao thông vận tải, công nghệ xanh, công nghệ cao, hàng không - vũ trụ…

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 cũng như việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sự cần thiết của việc sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU vào thời gian sớm nhất

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên minh châu Âu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Manuel Barroso; gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy…

Tại hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso, Thủ tướng Nguyễn Tấn mong muốn hai bên sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA); ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) vào thời gian sớm nhất; đề nghị EU sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam vào thời điểm hai bên kết thúc đàm phán.

Chủ tịch Manuel Barroso khẳng định EC và các nước thành viên EU sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác Việt Nam-EU; nhấn mạnh mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ ASEAN-EU; đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tại khu vực và cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực đang định hình.

Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc và trao đổi ở các cấp; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam và EU đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau; đẩy mạnh quan hệ kinh tế-thương mại và hợp tác phát triển, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành như y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, môi trường, biến đổi khí hậu…

Bên cạnh các vấn đề song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Manuel Barroso cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên cùng nhấn mạnh sự cần thiết bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel.Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Đức

Thăm chính thức CHLB Đức theo lời mời của Thủ tướng Angela Markel, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Bày tỏ hài lòng về sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức, Thủ tướng Angela Merkel và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất trí tạo điều kiện để các doanh nghiệp và nhà đầu tư của mỗi nước hoạt động và kinh doanh thuận lợi tại thị trường của nhau nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEM, ASEAN-EU.



Đức khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU), thúc đẩy việc EU sớm kết thúc đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và công nhận Việt Nam có quy chế kinh tế thị trường cùng thời điểm hoàn tất đàm phán; hoan nghênh Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso về định hướng kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Đức ủng hộ lập trường của Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và coi đây là phương thức hiệu quả để giải quyết các khác biệt.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 10 (ASEM 10). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đóng góp tích cực vào thành công của ASEM 10

Tiếp nối chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Hội nghị ASEM 10 tại Italy.

Phát biểu tại phiên toàn thể về “Đối tác Á-Âu ứng phó với các vấn đề toàn cầu trong một thế giới gắn kết”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, chỉ trong hơn một thập niên đầu Thế kỷ 21, nhân loại đang phải ứng phó với nhiều thách thức toàn cầu gay gắt, phức tạp hơn bao giờ hết...

Do vậy, ASEM cần phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa các hoạt động, sáng kiến trong khuôn khổ Diễn đàn cũng như với các cơ chế khác. Trong đó, cần quan tâm thỏa đáng việc tham gia, hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển, hợp tác tiểu vùng và khu vực của các thành viên ASEM, đặc biệt là hợp tác Mekong- Danube và tăng cường nâng cao năng lực cho các thành viên đang phát triển.

Tại phiên họp về “Tăng cường đối thoại và hợp tác Á-Âu và tương lai ASEM”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong năm 2014, bất ổn chính trị, xung đột cục bộ, các hành động khủng bố và tranh chấp lãnh thổ… diễn biến rất phức tạp và quy mô lan rộng.



Theo đó, ASEM cần tiếp tục nâng cao vai trò, cùng nỗ lực củng cố các cơ chế đối thoại và hợp tác khu vực, liên khu vực và toàn cầu; tăng cường các biện pháp ngoại giao phòng ngừa, góp phần hình thành một cấu trúc an ninh bền vững, minh bạch, có khả năng đáp ứng thay đổi của tình hình, bảo đảm lợi ích của tất cả các quốc gia.

Thủ tướng nêu bật thực tế châu Á-Thái Bình Dương đang phát triển năng động, khẳng định vai trò là động lực của tăng trưởng, liên kết kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, môi trường hòa bình, an ninh và phát triển đang đứng trước nhiều nguy cơ bất ổn. Thủ tướng bày tỏ quan ngại đặc biệt của Việt Nam về những diễn biến nghiêm trọng, vi phạm luật pháp quốc tế gần đây tại Biển Đông mà thế giới đều biết.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn kiên định và nhất quán cùng các thành viên ASEAN và cộng đồng quốc tế, trong đó có các thành viên ASEM, thúc đẩy đối thoại, thực hiện mọi nỗ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, cùng hợp tác phát triển ở Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.



Vấn đề quyết định là phải kiềm chế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, không để tái diễn các hành động gây căng thẳng, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên (DOC) và cùng nhau xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Bên lề Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tham dự các hội nghị liên quan và có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với hàng loạt các nhà lãnh của các nước trên thế giới…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Giáo hoàng Francis.



Vatican luôn chủ trương phát triển quan hệ tốt đẹp với Việt Nam

Vatican là điểm dừng chân cuối cùng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm và làm việc tại châu Âu lần này.

Tại cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam và Tòa thánh Vatican đã có những bước phát triển tích cực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Tòa thánh, đồng thời thực hiện nhất quán và không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của người dân; ủng hộ Giáo hội và đồng bào Công giáo Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Giáo hoàng Francis khẳng định Tòa thánh Vatican luôn chủ trương phát triển quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, tiếp tục ủng hộ Giáo hội Công giáo Việt Nam tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Giáo hoàng Francis nhấn mạnh phải thực hiện tốt hơn nữa đường hướng “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, “giáo dân tốt phải là công dân tốt”, “người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc Việt Nam xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc”, “người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước”.

Hai bên thống nhất tích cực duy trì đối thoại, tiếp xúc để tăng cường quan hệ tốt đẹp và hướng dẫn Giáo hội cùng cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt các huấn từ và sứ điệp của Giáo hoàng nêu trên.

