Những thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra

Đó là thông tin được Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đưa ra tại buổi họp về tình hình bão số 9 sáng 26-11.

Bão số 9 cũng làm 46 chiếc tàu bị chìm, hư hỏng, trong đó riêng Bình Thuận có 38 chiếc tàu. Có 99 lồng bè bị chìm, tập trung chủ yếu tại Ninh Thuận và hơn 700 ha lúa bị ngập úng.



Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai tiếp tục yêu cầu các địa phương lên phương án phòng mưa lũ kéo dài. Ảnh: MAI HIỀN



Về giao thông, có hai vị trí đường sắt bị sự cố tại Ninh Thuận; 1.500 m đường quốc lộ bị ngập tại Bình Dương; 170 m đường tỉnh bị sạt lở, hư hỏng.



Ngoài ra, mưa lớn cũng gây ngập lụt nghiêm trọng tại Nha Trang (Khánh Hòa), TP.HCM, TP Vũng Tàu.

Đánh giá về cơn bão số 9, ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, cho biết rất may là bão số 9 di chuyển chậm, khi đổ bộ vào đất liền cường độ suy yếu dần nên mức độ thiệt hại không quá lớn.

Tuy nhiên, nhiều người dân ở vùng bão vẫn còn tâm lý chủ quan, phó mặc việc phòng, chống bão cho chính quyền. Đặc biệt có người dân còn hiếu kỳ đi xem bão.

“Như tại một số cơ sở du lịch, có trường hợp hai du khách nước ngoài không mũ nón đi ra xem bão để quay phim, chụp ảnh. Khách sạn cũng không có thông tin gì cảnh báo du khách. Bộ VH-TT&DL, Bộ GTVT cần có hướng dẫn cụ thể cho người dân về việc phòng, chống bão. Không những cấm biển mà còn phải cấm ra khỏi nhà nếu không phải làm nhiệm vụ” - ông Hoài nhấn mạnh.

Trong những ngày tới, tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi, đề phòng mưa lũ gây lũ quét và sạt lở đất, đảm bảo an toàn hồ chứa…

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết trong hôm nay do ảnh hưởng hoàn lưu bão, các tỉnh Đông Nam bộ và phía Nam của Nam Trung bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ hôm nay đến đêm 27-11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến tại Quảng Trị, Khánh Hòa (50-80 mm/ngày); Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-150 mm/ngày); Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-200 mm/ngày).