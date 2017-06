Ninh Thuận chỉ đạo gìn giữ di tích cây me cổ thụ

Chiều 21-6, ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM về việc di tích lịch sử cấp tỉnh cây me cổ thụ làng Bảo An không được tôn trọng, đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, báo cáo về cho tỉnh.



Chiều cùng ngày, UBND TP Phan Rang-Tháp Chàm và Sở VH-TT&DL đã có mặt tại di tích để kiểm tra.

Ông Bùi Văn Phú, Phó Chủ tịch TP Phan Rang-Tháp Chàm, sau khi kiểm tra cho biết tấm bia của di tích nằm trong phần đất của gia đình ông Võ Văn Huy đã được cấp giấy chứng nhận từ năm 2002. “Do tấm bia của di tích nằm trong diện tích đất của người dân nên trong sinh hoạt hằng ngày có những tác động gây mất tôn nghiêm của di tích. Chúng tôi đã động viên gia đình giữ tôn nghiêm cho di tích” - ông Phú nói.

Còn ông Châu Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận, cho hay sau khi kiểm tra hiện trạng của di tích, Sở sẽ có văn bản kiến nghị phương án gìn giữ bảo tồn di tích cho tỉnh.

Di tích cây me là nơi lần đầu tiên cờ đỏ búa liềm ở tỉnh Ninh Thuận, nay thuộc số nhà 31/2 Nguyễn Du, khu phố 3, phường Bảo An, thuộc quyền sử dụng của hộ ông Võ Văn Huy và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Cây me đã chết, hiện ở đây chỉ còn tấm bia di tích.