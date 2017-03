Ninh Thuận từng có sóng thần cao 8m

Trong hai ngày 17 và 18.3.2011, văn phòng ban chuẩn bị đầu tư Dự án điện hạt nhân và năng lượng tái tạo thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Ninh Thuận đã phối hợp với hội Nông dân tỉnh tổ chức “Hội nghị Báo cáo viên, Tuyên truyền viên 2011 và tuyên truyền Dự án nhà máy điện hạt nhân” cho gần 200 cán bộ, hội viên chủ chốt các cấp của hội Nông dân trong tỉnh.



Tại hội nghị, ông Trần Văn Luyến - Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý hạt nhân và nguyên tử, Trưởng Văn phòng đại diện của Ban chuẩn bị đầu tư Dự án điện hạt nhân và năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận, khẳng định: “Trong lịch sử Việt Nam đã ghi nhận có động đất mạnh 6,8 độ Richter ở khu vực Tây Bắc; 6,1 độ Richter ở ngoài khơi trên thềm lục địa Đông Nam; và có chấn động 3,4 độ Richter tại Ninh Thuận”.



Căn cứ vào mức độ động đất trên, ông Luyến cho biết, dự án hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận được thiết kế ở mức dự phòng cao hơn từ 15 - 30% so với mức độ động đất cao nhất đã từng xảy ra ở Việt Nam. Còn đối với sóng thần, mặc dù trong lịch sử, mức sóng cao nhất ghi nhận được ở Ninh Thuận là 8 m, nhưng các đê chắn sóng của hai nhà máy điện hạt nhân ở đây đã được thiết kế cao 15m.



Tại Nhật Bản - đối tác đã được Việt Nam lựa chọn xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 2 tại Ninh Thuận, vừa xảy ra các sự cố hạt nhân do động đất và sóng thần, gây tâm lý lo lắng cho người dân trong tỉnh. Do vậy, tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, rút kinh nghiệm về các sự cố hạt nhân do động đất và sóng thần tại Nhật Bản để thiết kế, xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận được an toàn hơn.





Theo TTXVN, SGTT.VN