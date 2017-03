Níu áo nhà hàng vì khách bị ngộ độc

Phải xem xét lý do khách bỏ công ty du lịch Xét về nguyên tắc, phía nhà hàng phải bồi thường các chi phí viện phí, thuốc men cho khách hàng do lỗi của mình gây ra là điều đương nhiên vì để khách bị sự cố. Riêng việc phía công ty du lịch yêu cầu nhà hàng phải bồi thường khoản tiền thanh lý hợp đồng với khách hàng thì cần xem xét hai khả năng: Thứ nhất, nếu khách hàng hủy hợp đồng do lỗi của công ty du lịch là không đảm bảo hợp đồng thực hiện thì không lý gì nhà hàng phải chịu. Nhưng nếu công ty du lịch chứng minh được khách hàng thanh lý hợp đồng bởi nguyên nhân trực tiếp là do từ các vụ “rối loạn tiêu hóa” trên khiến khách hàng hoang mang, không thực hiện tiếp hợp đồng thì bắt buộc phía nhà hàng phải bồi thường cho công ty du lịch theo quy định pháp luật. Luật sư PHAN NGỌC ĐĂNG, Đoàn Luật sư TP.HCM