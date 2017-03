Nợ hơn 11 tỉ đồng tiền thuê nhà ở xã hội

Theo trình bày của 175 hộ dân tại đây thì sau khi UBND quận 8 (TP.HCM) tiến hành giải tỏa để cải tạo rạch Ụ Cây, do không đủ điều kiện để tái định cư nên người dân được quận 8 bố trí thuê nhà ở tại chung cư An Sương (quận 12).

Không có khả năng trả nợ

Khi đó, lãnh đạo UBND quận 8 cho biết khi lên đây giá thuê nhà sẽ từ 5.000 đến 7.000/m2 và khi vào ở thì người dân chỉ đóng tạm ứng sáu tháng tiền thuê. Hiện nay, phía Công ty Dịch vụ Công ích quận 8 thông báo tăng tiền thuê nhà lên 3 triệu đồng/tháng và thông báo số tiền mà mỗi người dân nợ hơn 50 triệu đồng/người. Tổng cộng người dân tại đây nợ hơn 11 tỉ đồng. Điều này khiến nhiều người dân lo lắng với tiền thuê nhà cao như vậy người dân không thể chi trả.

Bà Võ Thị Hoan (404 C4 chung cư An Sương) cho biết: “Sau khi giải tỏa rạch Ụ Cây, gia đình tôi được chính quyền giải quyết hơn 200 triệu đồng. Lúc đó lãnh đạo quận 8 thông báo tiền thuê nhà từ 300.000-500.000 đồng/tháng. Hiện nay, Công ty Công ích quận thông báo gia đình tôi nợ hơn 68 triệu đồng tiền thuê nhà từ tháng 9-2010. Nhà ngoài tôi còn có gia đình đứa con gái và năm đứa cháu đang trong tuổi ăn học. Giờ mỗi ngày phải chạy ăn từng bữa lấy đâu ra số tiền đó mà trả nợ”.

Đại diện một số hộ dân tại chung cư An Sương (quận 12) phản ánh với PV về việc giá thuê nhà quá cao so với thu nhập của người dân hiện nay. Ảnh: PV

Còn ông Nguyễn Văn Hòa (C1003 chung cư An Sương) than thở từ khi chuyển qua đây sinh sống cả gia đình chỉ có mình ông là trụ cột, do không tìm được công việc nên hằng ngày phải quay về quận 8 để chở hàng thuê. Nếu tháng nào công việc nhiều thì đủ để trang trải cuộc sống còn nếu ế thì phải đi vay mượn để sống qua ngày. Giờ đùng một cái Công ty Dịch vụ Công ích thông báo tôi nợ hơn 124 triệu đồng tiền thuê nhà. Nếu như trước đây công ty thu tiền từng tháng thì sẽ đỡ hơn vì có thể chạy vay mỗi nơi một ít còn đóng được, giờ số tiền quá lớn gia đình ông hoàn toàn mất khả năng trả khoản nợ này.

Sẽ xem xét giá thuê nhà phù hợp hơn

Theo UBND quận 8, trước đây khi làm các thủ tục cho người dân thuê nhà có tiến hành thu sáu tháng tiền thế chân vì theo quy định của Sở Tài chính, người dân đóng khoản tiền này mới được thuê. Phản ánh của người dân “không thu tiền thuê nhà hằng tháng mà để dồn lại” là không đúng vì trước đây tháng nào UBND cũng cử cán bộ xuống thu nhưng do chưa thỏa thuận được giá nên người dân không đóng.

Ông Võ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận 8, cho biết quận đã nhiều lần kiến nghị UBND TP và Sở Tài chính xem lại giá thuê để hợp với thu nhập của người dân ở khu vực này. Trong đó, văn bản tháng 2-2012 gửi các sở và UBND TP, quận 8 có kiến nghị cho người dân tại khu vực này cho thuê tại chung cư An Sương trên cơ sở khấu hao 30 năm không tính giá trị quyền sử dụng đất. Từ đó giá thuê nhà cao nhất là 1,6 triệu đồng/căn hộ 77 m2 và thấp nhất là 469.000 đồng/căn hộ 40,7 m2. Tuy nhiên, Sở Tài chính có văn bản không chấp thuận do giá chuyển nhượng chung cư An Sương đã sát giá chuyển nhượng trên thị trường.

Vừa qua Sở Tài chính đề nghị tăng giá thuê nhà lên 3 triệu đồng/tháng vì theo Sở thì hiện nay các chi phí bảo trì, thuế đang tăng nếu vẫn giữ mức thuê cũ sẽ không phù hợp. Trong đó sẽ tăng 10% thuế VAT và 5% tiền để bảo trì, các phí dịch vụ để phục vụ hoạt động của chung cư. “Tuy nhiên, sau nhiều lần quận kiến nghị thì mới đây Phó Chủ tich UBND TP Nguyễn Hữu Tín vừa có chỉ đạo cho Sở Tài chính và Sở Xây dựng xem xét lại giá thuê nhà sao cho phù hợp với người dân” - ông Võ Văn Hùng cho biết thêm.

Cũng theo ông Hùng, hầu hết các hộ dân đang được bố trí thuê tại chung cư An Sương (quận 12) đều thuộc diện nghèo, khó khăn, không có việc làm ổn định nên thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Đối với số nợ tiền thuê nhà, người dân có nguyện vọng được khoanh nợ và trả từ từ theo khả năng của gia đình. Sau khi chờ TP có ý kiến giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân thì quận sẽ tiếp tục kiến nghị TP có hướng giải quyết để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

MINH QUÝ